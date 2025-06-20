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Bakan Memişoğlu: ÇÖZGER ve Engelli Raporlarında Yeni Dönem Başladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "(İlaç, engelli ve ÇÖZGER raporları) Bu sene yeni yapılanma ve planlamaya gittik. Özellikle MHRS'de bununla ilgili ayrı randevu sistemi geliştirdik. MHRS'ye girenler ÇÖZGER, ilaç ve engelli raporlarıyla ilgili buradan randevu alıp 9 ay ilaçlar için 12 ayda da engelliler için raporlarını yenileme sürecini bitireceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2025 16:30, Son Güncelleme : 20 Haziran 2025 16:43
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Bakan Memişoğlu: ÇÖZGER ve Engelli Raporlarında Yeni Dönem Başladı

Bir dizi program için Bolu'ya gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Vali Abdulaziz Aydın ve kent protokolüyle görüşmesinin ardından konuşan Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında 49'uncu ili ziyaret ettiklerini söyledi.

Memişoğlu, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle daha iyi sağlık hizmeti sunmak, Türkiye'yi sağlık alanında dünyanın en önemli ülkelerinden biri yapmak için çalıştıklarını kaydetti.

Bolu'nun sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunan illerden biri olduğunu dile getiren Memişoğlu, ancak fiziki yapıların yenileme ihtiyacının bulunduğunu belirtti.

Memişoğlu, İzzet Baysal Devlet Hastanesinin yerinde 400 yataklı hastane planladıklarını, yatırıma aldıklarını, kısa zamanda da projesini bitirip inşaatına başlayacaklarını anlatarak, "Kadın doğum blokunun inşaatı devam etmekte. Fizik Tedavi Hastanemizi de yeniliyoruz, temmuzda ihalesi yapılarak sağlık hizmetlerini en kısa zamanda sunar hale getireceğiz." dedi.

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, bölgenin en iyi sağlık hizmeti sunan, sağlık çalışanları ve hekimlerini çok iyi yetiştirmiş, bilim ve araştırma da yapan hastane olduğuna işaret eden Memişoğlu, "Bu hastanemiz 2002'de hizmete sunulmuş, kapasitesini artırarak şu anda yoğun şekilde sağlık hizmeti sunuyor. Orayla da ilgili yenilenme ve yapılanma sürecini planlayacağız. En azından yakın zaman için 200 yataklı acil durum hastanesi yan tarafında planlamayı ve bir an önce de hizmete sunmak için projelendirmesini öngörüyoruz. Bolu'muzun sağlık hizmetleri anlamında altyapı olarak çok daha iyi yerlere geleceğinin sözünü vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, çevre illerdeki hastane yapılandırması arttıkça sağlık anlamında bölgenin merkezi olan Bolu'daki iş yükünün de azalacağını öngördüklerini dile getirdi.

- "Sağlıklı toplum oluşturmak için koruyucu sağlık hizmetlerini önemsiyoruz"

Sağlıklı toplum oluşturmak için koruyucu sağlık hizmetlerini önemsediklerini vurgulayan Memişoğlu, bunun için de hep beraber çalıştıklarını kaydetti.

Memişoğlu, Kovid-19 sürecine değinerek, şöyle devam etti:

"Kovid-19 sürecinden itibaren özellikle ilaç, engelli ve ÇÖZGER (Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu) raporlarımızın sürelerini birer sene uzatarak 4 yıldır uzatıyorduk. Bu sene yeni yapılanma ve planlamaya gittik. Özellikle MHRS'de bununla ilgili ayrı randevu sistemi geliştirdik. MHRS'ye girenler ÇÖZGER, ilaç ve engelli raporlarıyla ilgili buradan randevu alıp 9 ay ilaçlar için 12 ayda da engelliler için raporlarını yenileme sürecini bitireceğiz. Bunların hastanede özel, hızlı şekilde rapor alması için de sistem geliştirdik. Aynı zamanda bu insanları arayarak raporlarının yenilenme sürecinde yardımcı olacağız. Böylece 10 milyona yakın insanımızın 4 seneden beri ertelenen bu raporlarını yenilemiş olacağız. Bu konuda da güzel uygulama örneği olacak ve insanlarımızın raporlarını bir sene içinde yenilemiş olacağız."

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, yurt dışından gelenlerle de sağlık hizmeti sunabilen, dost ve kardeş ülkelere de destek verebilen kapasite ve yeteneğe sahip olduğunu vurgulayarak, "Bugün kardeşimiz Suriye'de de sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanmasında Türkiye Cumhuriyeti ve Sağlık Bakanlığı olarak her türlü desteği veriyoruz. Şam ve Halep'te örnek teşkil edecek iki hastanenin süreçlerini tamamlayıp oradaki kardeşlerimize de iyi sağlık hizmeti sunması için desteklerimizi sunacağız. Protokolleri imzaladık, çok kısa zamanda Şam'da sağlık hizmeti sunan 300 yataklı kalp damar hastanesini de Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yansıması olarak oradaki insanlara sağlık hizmeti sunar hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

Programda, Bakan Memişoğlu'na AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, MHP İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammet Emin Demirkol, İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman ve diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Memişoğlu, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katıldı.

Memişoğlu, programı kapsamında Merkez İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulunacak.

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