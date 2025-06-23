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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Halkının Yanındayız

Erdoğan, Şam'da gerçekleşen kilise saldırısını lanetledi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve Suriye'nin yanında olduklarını vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Haziran 2025 09:11, Son Güncelleme : 23 Haziran 2025 09:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye Halkının Yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum." dedi. Bu açıklama, bölgede yaşanan acı olaylara karşı Türkiye'nin duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

"Suriye Halkının Yanındayız"

Suriye'nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükümetinin yanında olduklarını vurgulayan Erdoğan, yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye'nin taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.

  • Suriye hükümetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz.
Suriye'de kiliseye bombalı saldırı: En az 15 ölü

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