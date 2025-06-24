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Gelir İdaresi Başkanlığına Atananlara 2 Yıl Görev Şartı

Gelir İdaresi Başkanlığı personeline yönelik görevde yükselme ve unvan değişikliğini düzenleyen yönetmelikte 24 Haziran 2025 tarihi itibarıyla önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan düzenlemelerle bazı unvanlara sınavsız geçiş imkanı tanınırken, ilk defa atanan personel için ise fiilen iki yıl çalışma zorunluluğu getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 07:16, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 07:17
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Gelir İdaresi Başkanlığına Atananlara 2 Yıl Görev Şartı

Yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Unvan Değişikliği Kadrolarına Psikolog ve Çocuk Eğitimcisi Eklendi

Yeni düzenlemeye göre, unvan değişikliği sınavı açılabilecek kadrolar arasına psikolog ve çocuk eğitimcisi unvanları da dahil edildi. Böylece bu alanlardaki ihtiyaçların karşılanması ve uzman personel istihdamının artırılması hedefleniyor.

Şoför ve Güvenlik Görevlisine Sınavsız Geçiş İmkanı (30 Yıl Şartıyla)

Yönetmelikte yapılan diğer bir değişiklikle, koruma ve güvenlik görevlisi ile şoför unvanları, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ, İcra Memuru gibi unvanların yer aldığı İdari Hizmetler Grubu alt hizmet grubuna alındı.

Bu değişiklik doğrultusunda, alt hizmet grubundaki unvanlar arasında yapılacak geçişlerde görevde yükselme sınavı uygulanmayacak. Ancak, şoför ve güvenlik görevlisi unvanlarında çalışan personelin bu düzenlemeden faydalanabilmesi için en az 30 yıl hizmet süresi şartı aranacak.

Yeni Atananlara 2 Yıl Fiili Hizmet Şartı

Yapılan düzenlemeyle birlikte, KPSS ile ilk defa Gelir İdaresi Başkanlığına atanan personele, atandıkları yerlerde fiilen iki yıl görev yapma zorunluluğu getirildi. Bu sürenin hesabında yalnızca yıllık izin süreleri fiilen çalışılmış kabul edilecek. Söz konusu süreci tamamlamayanların kurum içi nakilleri yapılamayacak.

Ancak, göreve başladıktan sonra ortaya çıkan mazeret halleri nedeniyle yapılacak atamalarda bu kural istisna tutulacak. Bu durumda, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanacak.

Resmi Gazetedeki değişikliği görmek için tıklayınız.

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