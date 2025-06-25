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Akaryakıt'taki İndirim Tutarları Değişti

Dünkü verilere göre, 26 Haziran Perşembe'den geçerli olmak üzere motorine 3 lira 65 kuruş, Benzine de 1 lira 43 kuruş indirim gelmesi bekleniyordu. Ancak dün ve bugünkü yeni verilere göre benzinde 2.67, motorinde ise 4.04 TL indirim bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 08:07, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 08:08
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Akaryakıt'taki İndirim Tutarları Değişti

(26 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere) motorin fiyatında 4,04TL/lt indirim beklenmektedir. Ayrıca, Perşembe gecesi (26 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere) benzinde de 2,67 TL/lt indirim beklentisi bulunmaktadır. Bu fiyat değişiklikleri, piyasa koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Beklenen Akaryakıt İndirimleri

  • Motorin: 4,04 TL/lt indirim (26 Haziran Perşembe gecesinden itibaren)
  • Benzin: 2,67 TL/lt indirim (26 Haziran Perşembe gecesinden itibaren)

İndirim tutarının kesinleşmesi bugün saat 16:00'da belli olacak

Motorin ve benzindeki indirim tutarlarının tam olarak ne kadar olacağı bugün saat 16:00'da kesinleşmiş olacak

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

ANKARA
Motorin:53,92 TL
Benzin: 52,18

İSTANBUL ANADOLU
Motorin: 52,97
Benzin: 51,36

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