Akaryakıt'taki İndirim Tutarları Değişti

(26 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere) motorin fiyatında 4,04TL/lt indirim beklenmektedir. Ayrıca, Perşembe gecesi (26 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere) benzinde de 2,67 TL/lt indirim beklentisi bulunmaktadır. Bu fiyat değişiklikleri, piyasa koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Beklenen Akaryakıt İndirimleri

Motorin: 4,04 TL/lt indirim (26 Haziran Perşembe gecesinden itibaren)

4,04 TL/lt indirim (26 Haziran Perşembe gecesinden itibaren) Benzin: 2,67 TL/lt indirim (26 Haziran Perşembe gecesinden itibaren)

İndirim tutarının kesinleşmesi bugün saat 16:00'da belli olacak

Motorin ve benzindeki indirim tutarlarının tam olarak ne kadar olacağı bugün saat 16:00'da kesinleşmiş olacak

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

ANKARA

Motorin:53,92 TL

Benzin: 52,18

İSTANBUL ANADOLU

Motorin: 52,97

Benzin: 51,36