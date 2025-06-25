Akaryakıt'taki İndirim Tutarları Değişti
Dünkü verilere göre, 26 Haziran Perşembe'den geçerli olmak üzere motorine 3 lira 65 kuruş, Benzine de 1 lira 43 kuruş indirim gelmesi bekleniyordu. Ancak dün ve bugünkü yeni verilere göre benzinde 2.67, motorinde ise 4.04 TL indirim bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 08:07, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 08:08
(26 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere) motorin fiyatında 4,04TL/lt indirim beklenmektedir. Ayrıca, Perşembe gecesi (26 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere) benzinde de 2,67 TL/lt indirim beklentisi bulunmaktadır. Bu fiyat değişiklikleri, piyasa koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Beklenen Akaryakıt İndirimleri
- Motorin: 4,04 TL/lt indirim (26 Haziran Perşembe gecesinden itibaren)
- Benzin: 2,67 TL/lt indirim (26 Haziran Perşembe gecesinden itibaren)
İndirim tutarının kesinleşmesi bugün saat 16:00'da belli olacak
Motorin ve benzindeki indirim tutarlarının tam olarak ne kadar olacağı bugün saat 16:00'da kesinleşmiş olacak
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
ANKARA
Motorin:53,92 TL
Benzin: 52,18
İSTANBUL ANADOLU
Motorin: 52,97
Benzin: 51,36