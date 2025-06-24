Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,7250 39,7260 39,6240 39,6250 Avro 45,7800 45,7810 46,0000 46,0010 Sterlin 53,4700 53,4800 53,9700 53,9800 İsviçre frangı 48,7200 48,7300 42,1600 42,1700 ANKARA ABD doları 39,6950 39,7750 39,5940 39,6740 Avro 45,7400 45,8200 45,9600 46,0400 Sterlin 53,4100 53,6200 53,9100 54,1200