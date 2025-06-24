Dolar günü düşüşle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 39,62 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 17:25, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,7250
|39,7260
|39,6240
|39,6250
|Avro
|45,7800
|45,7810
|46,0000
|46,0010
|Sterlin
|53,4700
|53,4800
|53,9700
|53,9800
|İsviçre frangı
|48,7200
|48,7300
|42,1600
|42,1700
|ANKARA
|ABD doları
|39,6950
|39,7750
|39,5940
|39,6740
|Avro
|45,7400
|45,8200
|45,9600
|46,0400
|Sterlin
|53,4100
|53,6200
|53,9100
|54,1200