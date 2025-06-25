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Yabancı sermaye yatırımları rekor kırdı! İstihdam yerinde saydı

Nisanda teşvikli yatırımlar yüzde 35,8 arttı! Ancak istihdamda beklenen yükseliş gerçekleşmedi. Yabancı sermaye yatırımlarında rekor artış yaşandı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 07:37, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 07:40
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Yabancı sermaye yatırımları rekor kırdı! İstihdam yerinde saydı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı Nisan ayı teşvikli yatırım istatistikleri, geçen yıl mayıs ayından itibaren başlayan gerileme sürecinin bu yıl bir miktar durulduğunu ortaya koydu. Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,9 gerileyen teşvikli yatırımlar, şubatta sınırlı bir artışla yüzde 4,83 yükseldi. Mart ayında ise yüzde 64,2 oranında düşüş yaşanırken, nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 artarak 99 milyar 788 milyon lira seviyesine ulaştı.

Nisanda Yatırımda Artış, İstihdamda Durağanlık

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre ; Nisan ayındaki yüzde 35,8'lik artışın önemli bir kısmı yabancı sermayeli yatırımlardan kaynaklandı. Toplam yatırım içindeki payı yaklaşık yüzde 15 olan yabancı sermayeli yatırımlar, bu dönemde yüzde 279,3 oranında artarak 4 milyar 392 milyon liradan 16 milyar 659 milyon liraya yükseldi.

Buna karşın, toplam istihdamdaki artış yatırım miktarındaki artışla paralel gerçekleşmedi. Yatırımdaki yüzde 35,8'lik artışa rağmen istihdamda sadece 299 kişilik artış yaşandı ve toplam istihdam 15 bin 515 oldu.

Sektörel Dağılım ve Teşvik Belgesi Sayıları

Bakanlık sektörel bazda detaylı veri açıklamadığı için istihdam artışının hangi sektörlerden kaynaklandığı tespit edilemiyor. Ancak, daha az istihdam oluşturan enerji sektöründeki yatırımlarda artış oranının yüksek olması nedeniyle istihdamın sınırlı kaldığı tahmin ediliyor.

  • Aynı dönemde teşvik belgesine bağlanan yatırım sayısı 36 adet azalarak 628'e geriledi.
  • Yabancı sermayeli teşvik belgesi sayısı 21'den 23'e çıktı.
  • Yerli sermayeli teşvik belgesi sayısı ise 643'ten 605'e düştü.

İlk 4 Ayda Teşvikli Yatırımlarda Gerileme

Ocak-nisan döneminde, teşvik belgeli yatırımlar yüzde 23,2 azalarak 400 milyar 862 milyon liradan 307 milyar 680 milyon liraya indi. Yerli sermayeli yatırımlar yüzde 20,8'lik azalışla 351 milyar 624 milyon liradan 278 milyar 194 milyon liraya geriledi. Yabancı sermayeli yatırımlar ise yüzde 40,1 azalarak 49 milyar 238 milyon liradan 29 milyar 486 milyon liraya düştü.

  • Yılın ilk 4 ayında öngörülen istihdam, 15 bin 382 kişi azalarak 78 bin 185'ten 62 bin 803'e geriledi.
  • Teşvik belgesine bağlanan yatırım sayısı, 529 adet azalarak 3 bin 330'a indi.


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