Yetki belgesiz ikinci el araç satışına 72 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirdiği inceleme ve denetim faaliyetleri sonucunda, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 72 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bu kapsamda yapılan denetimlerin, kayıt dışı ticaretin önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılması amacıyla düzenli olarak sürdürüldüğü vurgulandı. Son işlemle birlikte, yetki belgesi olmadan ikinci el araç ticareti yaptığı belirlenen kişi ve kuruluşlara kesilen toplam ceza tutarının 102 milyon TL'ye ulaştığı bildirildi.

Yetki Belgesi Düzenlemeleri ve Denetimler

Yetki belgesi düzenlemeleri çerçevesinde, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerin Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi alma zorunluluğu bulunduğunun altı çizildi. Bakanlık tarafından bu doğrultuda bugüne kadar 72.726 işletmeye yetki belgesi düzenlendiği belirtildi.

Düzenlemelerin Amaçları

Kayıt dışılığın önüne geçilmesi

Haksız ticari uygulamaların engellenmesi

Tüketici memnuniyetinin artırılması

Sektörde daha adil ve güvenli bir ticaret ortamının sağlanması

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda sürdürülmesi için yaptığı denetimlerin ve düzenleyici faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini bildirdi.



