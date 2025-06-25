Gaziantep fıstık ezmesi AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep fıstık ezmesinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 36'ncı ürün olduğunu açıkladı. Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu önemli gelişmeye ilişkin detaylı bilgi verdi. Gaziantep fıstık ezmesinin AB'den coğrafi işaret tescili alan Türkiye'nin 36'ncı ürünü olduğunu belirterek, "Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Gaziantep Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Akıncı'yı, yönetim kurulu, meclisi ve emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Coğrafi İşaretli Ürünleri Artıyor

Hisarcıklıoğlu, dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahip olduklarını vurgulayarak, TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. AB süreci devam eden 71 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü de ekledi.

AB'den Coğrafi İşaret Tescili Alan Türk Ürünleri

Gaziantep baklavası

Aydın inciri

Malatya kayısısı

Aydın kestanesi

Milas zeytinyağı

Bayramiç beyazı

Taşköprü sarımsağı

Giresun tombul fındığı

Antakya künefesi

Suruç narı

Çağlayancerit cevizi

Gemlik zeytini

Edremit zeytinyağı

Milas yağlı zeytini

Ayaş domatesi

Maraş tarhanası

Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini

Ezine peyniri

Safranbolu safranı

Aydın memecik zeytinyağı

Araban sarımsağı

Osmaniye yer fıstığı

Bingöl balı

Bursa şeftalisi

Hüyük çileği

Bursa siyah inciri

Söke pamuğu

Manisa mesir macunu

Gaziantep menengiç kahvesi

Silifke yoğurdu

Aydın memecik zeytini

Erzincan tulum peyniri

Aydın çam fıstığı

Afyon pastırması

Afyon sucuğu

Gaziantep fıstık ezmesi

Böylece Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürün sayısı 36'ya ulaştı. Yerel değerlerin korunması ve tanıtılması için yapılan bu çalışmalar, ülkemizin kültürel mirasına büyük katkı sağlıyor.



