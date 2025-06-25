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Gaziantep fıstık ezmesi AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Gaziantep fıstık ezmesi, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 36'ncı Türk ürünü oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 09:21, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 09:22
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Gaziantep fıstık ezmesi AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep fıstık ezmesinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 36'ncı ürün olduğunu açıkladı. Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu önemli gelişmeye ilişkin detaylı bilgi verdi. Gaziantep fıstık ezmesinin AB'den coğrafi işaret tescili alan Türkiye'nin 36'ncı ürünü olduğunu belirterek, "Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Gaziantep Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Akıncı'yı, yönetim kurulu, meclisi ve emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Coğrafi İşaretli Ürünleri Artıyor

Hisarcıklıoğlu, dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahip olduklarını vurgulayarak, TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. AB süreci devam eden 71 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü de ekledi.

AB'den Coğrafi İşaret Tescili Alan Türk Ürünleri

  • Gaziantep baklavası
  • Aydın inciri
  • Malatya kayısısı
  • Aydın kestanesi
  • Milas zeytinyağı
  • Bayramiç beyazı
  • Taşköprü sarımsağı
  • Giresun tombul fındığı
  • Antakya künefesi
  • Suruç narı
  • Çağlayancerit cevizi
  • Gemlik zeytini
  • Edremit zeytinyağı
  • Milas yağlı zeytini
  • Ayaş domatesi
  • Maraş tarhanası
  • Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini
  • Ezine peyniri
  • Safranbolu safranı
  • Aydın memecik zeytinyağı
  • Araban sarımsağı
  • Osmaniye yer fıstığı
  • Bingöl balı
  • Bursa şeftalisi
  • Hüyük çileği
  • Bursa siyah inciri
  • Söke pamuğu
  • Manisa mesir macunu
  • Gaziantep menengiç kahvesi
  • Silifke yoğurdu
  • Aydın memecik zeytini
  • Erzincan tulum peyniri
  • Aydın çam fıstığı
  • Afyon pastırması
  • Afyon sucuğu
  • Gaziantep fıstık ezmesi

Böylece Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürün sayısı 36'ya ulaştı. Yerel değerlerin korunması ve tanıtılması için yapılan bu çalışmalar, ülkemizin kültürel mirasına büyük katkı sağlıyor.


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