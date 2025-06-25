Dolar günü yükselişle tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 39,73 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 17:22, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 17:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,6240
|39,6250
|39,7380
|39,7390
|Avro
|46,0000
|46,0010
|46,1850
|46,1860
|Sterlin
|53,9700
|53,9800
|54,1800
|54,1900
|İsviçre frangı
|49,1600
|49,1700
|49,3200
|49,3300
|ANKARA
|ABD doları
|39,5940
|39,6740
|39,7080
|39,7880
|Avro
|45,9600
|46,0400
|46,1450
|46,2250
|Sterlin
|53,9100
|54,1200
|54,1200
|54,3300