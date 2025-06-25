Dolar günü yükselişle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,6240 39,6250 39,7380 39,7390 Avro 46,0000 46,0010 46,1850 46,1860 Sterlin 53,9700 53,9800 54,1800 54,1900 İsviçre frangı 49,1600 49,1700 49,3200 49,3300 ANKARA ABD doları 39,5940 39,6740 39,7080 39,7880 Avro 45,9600 46,0400 46,1450 46,2250 Sterlin 53,9100 54,1200 54,1200 54,3300