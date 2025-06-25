Enflasyon beklentilerinde düşüş!

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı, geçen aya göre 2,9 puan artışla yüzde 30,7 olarak kayıtlara geçmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ), Haziran 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu yayımlamıştır. Bu rapora göre, farklı grupların enflasyon beklentilerinde önemli değişiklikler gözlemlenmiştir.

Haziran ayında yıllık enflasyon beklentileri , piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı için gerilemiştir.

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