Euro kritik eşiğe çok yaklaştı!

Euro'nun son rallisi, momentumunu durdurabilecek ya da stratejistlerin ve trader'ların aylardır üzerinde durduğu bir hedef olan 1,20 dolar seviyesine doğru bir sonraki adımın kilidini açabilecek önemli bir seviyeye yaklaşıyor. Son dönemdeki hareketlilik, yatırımcıların ve piyasa uzmanlarının dikkatini çekmiş durumda. Özellikle euro, son üç günde yüzde 1,6'ya kadar yükselerek bu ay şimdiye kadar boğa opsiyonlarında en yüksek nominal hacme sahip bölge olan 1,17 dolar seviyesine yaklaşıyor. Bu durum, euro için potansiyel bir dönüm noktası anlamına geliyor.

Dönüm Noktası Yaklaşıyor

Depository Trust & Clearing Corporation verilerine göre euro, son üç günde yüzde 1,6 'ya kadar tırmandı.

'ya kadar tırmandı. Bu ay boğa opsiyonlarında en yüksek nominal hacme sahip bölge olan 1,17 dolar seviyesine yaklaşılıyor.

seviyesine yaklaşılıyor. 1,17 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir kırılma, en son dört yıl önce görülen 1,20 dolar seviyesine doğru hızlandırılmış bir ivme yaratabilir.

Yükseliş Öngörülüyor

HSBC stratejistleri , önümüzdeki aylarda dolarda geniş çaplı zayıflık öngördükleri için euro için yılsonu tahminlerini 1,15 dolardan 1,20 dolara yükseltti.

, önümüzdeki aylarda dolarda geniş çaplı zayıflık öngördükleri için euro için yılsonu tahminlerini yükseltti. Danske Bank analistleri , geçen ay 12 aylık euro tahminlerini 1,20 dolar olarak yineledi.

, geçen ay 12 aylık euro tahminlerini olarak yineledi. Deutsche Bank AG stratejistleri, Aralık ayına kadar bu seviyeye yükseliş öngörüyor.

Piyasa Dinamikleri ve Son Gelişmeler

Jeopolitik gerginliklerin azalması ve ABD ekonomik verilerinin yumuşamasıyla euro, salı günü 1,1641 dolar'a kadar yükselerek Ekim 2021'den bu yana en güçlü gün içi seviyesine ulaştı. İran ve İsrail arasında ateşkes ilan edilmesi ile Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın temkinli açıklamaları son hamleyi tetikledi.

Para Politikası Beklentileri

Piyasalarda Fed'in yıl sonuna kadar toplam 59 baz puanlık gevşemesi fiyatlanıyor.

fiyatlanıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın ise 25 baz puanlık gevşemesi fiyatlanıyor.

fiyatlanıyor. ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, kalan bazı fiyat baskılarına rağmen enflasyonu yüzde 2'ye geri getirme sürecinin neredeyse sona erdiğini belirtti.



