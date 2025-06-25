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Türkiye'nin 'en güçlü' gayrimenkul yatırım şirketleri açıklandı

PrimeGlobal'in araştırmasıyla Türkiye'nin en büyük GYO'ları belli oldu. Emlak Konut GYO varlıkta liderliğini korurken, Torunlar likiditeyle öne çıktı. Borçluluk oranlarında ise Özak GYO ve NEF dikkat çekiyor.

Kaynak : BloombergHT
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 13:02, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 13:03
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Türkiye'nin 'en güçlü' gayrimenkul yatırım şirketleri açıklandı

PrimeGlobal tarafından yayımlanan araştırmaya göre, 204,9 milyar liralık varlık ile Emlak Konut GYO, Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım şirketi olmuştur. Araştırmada, şirketlerin finansal tabloları ve bilançoları detaylı şekilde incelenmiş, varlık büyüklüğü, likidite ve borç/varlık oranı gibi önemli kriterler değerlendirilmiştir. Bu analizler sonucunda, sektördeki liderler ve öne çıkan şirketler belirlenmiştir. Ayrıca, düşük borç oranları ve yüksek likiditeye sahip şirketlerin sektörde daha az riskle faaliyet gösterdiği vurgulanmıştır.

Türkiye'nin En Büyük Gayrimenkul Yatırım Şirketleri

  • Emlak Konut GYO: 204,9 milyar lira toplam varlık ile zirvede.
  • Rönesans Gayrimenkul: 123 milyar lira varlık.
  • Torunlar GYO: 115,4 milyar lira varlık.
  • Nef: 65,4 milyar lira varlık.
  • Ziraat GYO: 63 milyar lira varlık.

Varlık Büyüklüğünde Liderler

Emlak Konut GYO, toplam varlık büyüklüğüyle liderliğini sürdürmektedir. Rönesans ve Torunlar GYO ise geniş alışveriş merkezi portföyleriyle, Nef ise Marmara ve Ege'deki geniş arsa stoğuyla öne çıkmaktadır.

Borçluluk Oranları En Düşük Şirketler

  • Özak GYO: %1,33 ile en düşük borç oranına sahip.
  • Nef: %1,62 borç oranı.
  • Torunlar GYO: %1,73 borç oranı.

Düşük borç oranları, şirketlerin daha az riskle faaliyet gösterdiğini göstermektedir. Bazı firmaların geçici olarak yüksek borç oranlarına sahip olduğu ve bunun büyük ölçekli projelerin finansmanından kaynaklandığı belirtilmiştir.

Likidite Durumu: En Yüksek Nakit Pozisyonuna Sahip Şirketler

  • Torunlar GYO: 9,7 milyar lira nakit ile ilk sırada.
  • Emlak Konut GYO: 8,3 milyar lira nakit.
  • Rönesans Gayrimenkul: 3,3 milyar lira nakit.
  • Nef: 2.035 milyar lira nakit.

İlk 10 Gayrimenkul Yatırım Şirketi Listesi

  • Ziraat GYO
  • İş GYO
  • Akiş GYO
  • Emlak Konut GYO
  • Sinpaş GYO
  • Halk GYO
  • Rönesans Gayrimenkul

Bilanço kalitesi, sektörde yeni bir rekabet avantajı olarak öne çıkmaktadır. Zorlu piyasa koşullarına rağmen güçlü nakit pozisyonunu koruyan şirketler, sektördeki istikrarlarını sürdürmektedir.


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