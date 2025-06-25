Bakan Kurum Açıkladı: İstanbul'da Kiraları Düşürecek Adım!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut projesi başlatacaklarını belirtti. Özellikle İstanbul başta olmak üzere, tüm illerde ve ilçelerde bu projelerin hayata geçirileceğini ifade etti. Bu kapsamda, vatandaşların konut ihtiyacına çözüm sunulması hedefleniyor.

İstanbul'a Özel Kiralık Konut Projesi

Bakan Kurum, İstanbul için ayrı bir müjde daha verdi. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda kiralık konutlar inşa edileceğini açıkladı. Bu projelerle hem kentsel dönüşüme katkı sağlanacak hem de İstanbul'daki gayrimenkul piyasasında yaşanan kira artışlarının dengelenmesi amaçlanıyor.

Kiralık konut projeleri Anadolu ve Avrupa yakasında hayata geçirilecek.

Kentsel dönüşüme destek sağlanacak.

Kira artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni sosyal konut projeleriyle vatandaşların konut ihtiyacı karşılanacak.

Projelerin Hedefleri

Bakan Kurum, bu projelerle birlikte İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için daha uygun fiyatlı ve erişilebilir konut imkanları sunmayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, yeni sosyal konut projeleriyle şehirdeki yaşam kalitesinin artırılması ve ekonomik denge sağlanması hedefleniyor.



