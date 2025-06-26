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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 288 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 288 bin liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 16:56, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 18:25
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Altının kilogram fiyatı 4 milyon 288 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 221 bin lira, en yüksek 4 milyon 300 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 4 milyon 288 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 260 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 428 milyon 738 bin 564,87 lira, işlem miktarı ise 1.287,86 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 537 milyon 987 bin 725,18 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler, Şura Kıymetli Madenler, EHG Yetkili Müessese ile Haznedar Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.260.000,003.300,00
En Düşük4.221.000,003.287,15
En Yüksek4.300.000,003.353,50
Kapanış4.288.000,003.308,65
Ağırlıklı Ortalama4.247.446,163.302,63
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.428.738.564,87
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.287,86
Toplam İşlem Adedi58

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