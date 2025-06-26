Anayasa Mahkemesi'nden Engelli Araç Alımında ÖTV Kararı

Anayasa Mahkemesi, engellilik oranı %90'ın altında olan bireylerin yalnızca aracı kendileri kullanmaları halinde ÖTV muafiyetinden faydalanabilmelerine ilişkin düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Bu karar, uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Mahkemenin iptal kararı, dokuz ay sonra yürürlüğe girecek. Böylece, engellilik oranı %90'ın altında olan bireylerin sadece aracı kendisi kullanabiliyorsa ÖTV muafiyetinden yararlanmasına imkan tanıyan düzenleme ortadan kalkacak.

Kararın Yürürlüğe Girmesi

22 Nisan 2025 tarihli kararda, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7. maddesindeki ilgili kuralın, Anayasa'nın sosyal devlet ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı. Yüksek Mahkeme, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti.

Kararın İçeriği

İtiraz konusu kural, engellilik oranı %90'ın altında olan bireylerin yalnızca taşıtı bizzat kullanabilecek durumda olmaları ve bu durumu sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri halinde ÖTV istisnasından yararlanabileceklerini öngörüyordu.

Başvuru Gerekçesi

Başvuruda, bu düzenlemenin devlete düşen engellilerin korunması ve topluma uyumlarının sağlanmasına yönelik yükümlülükle bağdaşmadığı, sosyal devlet ve eşitlik ilkelerini ihlal ettiği ifade edilerek iptali talep edilmişti.

Eşitlik İlkesine Vurgu

Anayasa Mahkemesi kararında, söz konusu düzenlemenin sürücü belgesi alamayacak durumda olan bireylerin durumunu dikkate almadığına dikkat çekildi. Bu bireylerin ÖTV istisnasından yararlanamamasının nesnel ve makul bir gerekçesi olmadığı belirtilerek, farklı muamelenin eşitlik ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Yüksek Mahkeme, bu nedenle söz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.