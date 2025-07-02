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Yenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler Var

Yenidoğan Çetesi davasında mahkeme, bazı tutuklu sanıkları adli kontrolle tahliye etti. Duruşma Eylül ayına ertelendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 19:25, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 19:25
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Yenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler Var

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" davası olarak bilinen davada, bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 19'u tutuklu 57 sanık yargılanıyor. Davanın 5'inci duruşmasında mahkeme, bazı tutuklu sanıkların adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Ayrıca, SGK'den istenen belgelerin beklenmesi amacıyla duruşma Eylül ayına ertelendi. Bu süreçte, mahkeme heyeti dosya kapsamında önemli kararlar aldı ve yargılamanın devamı için yeni bir tarih belirledi.

Duruşma Detayları

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, sanık ve taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı. Saat 11.00 sıralarında kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, 19 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmanın 3'üncü gününde, sanık avukatlarının savunmaları tamamlandı.

Mahkeme Kararları

  • SGK'ye, sanıklardan bir kısmının hangi dönemlerde ve hangi kurumlarda çalıştığının tespit edilmesi amacıyla yazı yazılmasına karar verildi.
  • Tutuklu yargılanan hemşireler Hüseyin G., Nigar K. ve Mehtap S.'nin yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atmak şeklinde adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verildi.
  • Bazı tutuksuz sanıkların adli kontrollerinin kaldırılmasına karar verildi.
  • Duruşma, Eylül ayına ertelendi.


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