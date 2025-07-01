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AYM'den Arabulucu Hatası Nedeniyle İşçiye Tazminat Kararı

AYM, arabulucunun hatası nedeniyle işe iade davası reddedilen işçiye 10 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 14:41, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 14:39
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AYM'den Arabulucu Hatası Nedeniyle İşçiye Tazminat Kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), arabulucunun hatası nedeniyle işe iade davası reddedilen işçinin başvurusunda, adil yargılama hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vererek, çalışana 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmiştir. Karara göre, işten çıkarılan Gönül A, işe iade talebiyle Ankara 2. İş Mahkemesinde dava açmıştır. Mahkeme, işverenin feshin haklı ve geçerli nedenle yapıldığını ispat edemediğine dikkat çekmiştir.

Başvurucunun usulüne uygun arabuluculuk şartını yerine getirdiği, ancak davalı işverene yapılan arabuluculuk tebligatındaki toplantı tarihi hatasının arabulucudan kaynaklandığı belirtilmiştir. Bu eksikliğin "dava şartının sağlanmadığı" şeklinde yorumlanmasının hak arama özgürlüğünü zorlaştırdığı ifade edilmiştir.

Mahkeme Süreci ve Kararların Gerekçeleri

  • Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi, işvereni haklı bularak yerel mahkeme kararını kaldırmış ve "dava şartı yokluğundan" davanın reddine kesin olarak karar vermiştir.
  • Davalı işverene gönderilen arabuluculuk davetinde toplantı tarihinin yanlış yazıldığı, tebligatın ise yanlış yazım tarihinden sonra yapıldığından usulüne uygun arabuluculuk şartının gerçekleşmediği bildirilmiştir.
  • İşçi Gönül A, arabuluculuk davetinde toplantı tarihinin hatalı yazılmasında kusurunun bulunmadığını belirterek, hak ihlali iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştur.

AYM'nin Değerlendirmesi ve Sonuç

AYM Birinci Bölümü, başvuruda Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılama hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Ayrıca, başvurucunun tekrar arabuluculuk sürecini başlatmak ve yeniden dava açmak zorunda kalmasının arabulucunun hatasından kaynaklandığı vurgulanmıştır.

Başvurucunun aynı olayla ilgili tekrar dava açmak zorunda kalması, arabulucunun hatası sonucu ağır bir külfet yüklediği ve bu külfetin hedeflenen meşru amaçla karşılaştırıldığında ölçüsüz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, Gönül A'ya 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verilmiştir.

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