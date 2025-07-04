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Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı

Dün açıklanan enflasyon verisiyle birlikte emekli ve memurların maaşında değişikliğe gidildi. Yapılacak artıştan milletvekili ve emekli milletvekilleri de etkilenirken, temmuz ayı itibarıyla alınacak yeni maaşlar belli oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 11:07, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 11:10
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Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı

Milletvekili maaşları ve emekli milletvekili maaşları yapılan son zamlarla birlikte yeniden belirlendi. Dün açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda, emekli ve memurların maaşlarında olduğu gibi milletvekili maaşlarında da değişiklik yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak yeni maaşlar, hem mevcut milletvekillerini hem de emekli milletvekillerini doğrudan etkiliyor. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verisi %1,37 olarak duyuruldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek 6 aylık enflasyon farkı ise %16,67 olarak kesinleşti. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise %15,57 oldu. Bu artışlar, milletvekili ve emekli milletvekili maaşlarına da yansıdı.

Yeni Milletvekili ve Emekli Milletvekili Maaşları

  • Milletvekili maaşı: 229 bin 676 TL
  • Bakan maaşı: 235 bin 527 TL
  • Emekli milletvekili aylığı: 149 bin TL
  • Hem milletvekili hem emekli vekil aylığı alanlar: Toplamda 379 bin TL

Cumhurbaşkanı'nın Aylık Geliri

Yapılan zamla birlikte Cumhurbaşkanı maaşı 33 bin 981 TL artarak 252 bin 227 TL'ye yükseldi. Mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli milletvekili maaşıyla birlikte aylık toplam kazancı 411 bin 800 TL oldu.

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