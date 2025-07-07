Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İmam Hatip Lisesine müdür olabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinde müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesinde düzenlenmiştir.

Gelelim sorduğumuz sorulardan 1. sorumuza;

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ İMAM HATİP LİSESİNE MÜDÜR OLABİLİR Mİ?

Bu sorunun cevabı için Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesi 2. fıkrası, (b) bendindeki; "2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca; b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olmak şartları aranır." hükmüne bakmak gerekmektedir.

Madde metninden anlaşılacağı üzere İmam Hatip Liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni olmak şartı aranmaktadır.

Fakat İlgilileri tarafından ilgili mevzuat hükümleri alel acele bir bütün olarak değerlendirilmeyerek "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İmam Hatip Lisesine müdür olamaz" yargısına varılmakta şu an yönetici atamaları gündemde olduğundan gereksiz itirazlar yapılmakta ve davalar açılmaktadır.

Peki gerecekten de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İmam Hatip Lisesine müdür olamaz mı?

Gelelim sorduğumuz sorulardan 2. sorumuza;

İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ İMAM HATİP ORTAOKULUNA MÜDÜR OLABİLİR Mİ?

Bu sorunun cevabı için aynı yönetmeliğin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesi 2. fıkrası, (g) bendindeki; "2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca; g) İmam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmak şartları aranır." hükmüne bakmak gerekmektedir.

Madde metninden anlaşılacağı üzere İmam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olmak şartı aranmaktadır.

Fakat İlgilileri tarafından ilgili mevzuat hükümleri alel acele bir bütün olarak değerlendirilmeyerek "İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni İmam Hatip Ortaokuluna müdür olamaz" yargısına varılmakta şu an yönetici atamaları gündemde olduğundan gereksiz itirazlar yapılmakta ve davalar açılmaktadır.

Peki gerecekten de İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni İmam Hatip Ortaokuluna müdür olamaz mı?

Kanun koyucu yukarıda belirttiğimiz 2. fıkradaki şartları kesin hüküm olarak vermiştir. Buradaki hükümlere idarenin kesin uyması gerekmektedir.

Fakat iki sorumuzun cevabını da bulmak için aynı yönetmeliğin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesi 4. fıkrasındaki; "(4)İkinci fıkranın (b) bendinde yer alan imam hatip liselerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri arasından, (g) bendinde yer alan imam hatip ortaokullarına İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilir." hükmüne bakmak gerekmektedir.

Bu fıkra hükmünde İmam Hatip Liselerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri arasından ve İmam Hatip Ortaokullarına İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenleri arasından müdür ataması yapılabileceği "yapılabilir" ifadesiyle kayıt altına alınmıştır.

Kanun koyucu 4. fıkradaki "yapılabilir" İfadesiyle; idareye, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenini İmam Hatip Lisesine, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenini İmam Hatip Ortaokuluna müdür olarak atama takdir hakkını vermiştir. İdare takdir hakkını kullanarak bu atamaları yapabilir.

Kısacası 2 . fıkrada kesin şart, 4. fıkrada ise takdir hakkı vardır.

Fakat her iki okula her iki branşta aynı anda başvurursa hangi atamanın yapılacağı konusunda tereddüt vardır. Bu durumda bizim görüşümüz 2. fıkradaki şartın öncelikli olarak uygulanmasıdır.

İşte maddenin tamamı;

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 - (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.

(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olmak,

c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özel eğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,

ç) Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak,

d) Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,

e) Güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik öğretmeni olmak,

f) Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak,

g) İmam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmak,

ğ) Anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Okul Öncesi öğretmeni olmak,

h) İlkokullara müdür olarak görevlendirileceklerde, Sınıf Öğretmenliği öğretmeni olmak,

şartları aranır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

(4) İkinci fıkranın (b) bendinde yer alan imam hatip liselerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri arasından, (g) bendinde yer alan imam hatip ortaokullarına İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilir.

Ahmet KANDEMİR