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Fahrettin Altun: Milletimizin başı sağ olsun

İletişim Başkanı Fahrettin "Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı personelimize de acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 17:46, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 17:47
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Fahrettin Altun: Milletimizin başı sağ olsun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyindeki mağarada metan gazına maruz kalan 5 askerimiz şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

"Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı personelimize de acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini söyledi:

5 Asker metan gazından şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde yürütülen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında şehit olan kahraman subayımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak amacıyla uzun süredir büyük bir dikkat ve kararlılıkla sürdürülen arama çalışmaları, devletimizin tüm imkanları seferber edilerek devam etmektedir.

Bu kapsamda, önceden hastane olarak kullanıldığı belirlenen ve terörist unsurlardan temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde icra edilen arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 kahraman Mehmetçiğimiz yoğun şekilde biriken metan gazına maruz kalmıştır.

"Dezenformasyona karşı dikkatli olun"

Mehmetçiğimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş; ancak ne yazık ki 5 Mehmetçiğimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. İlk tespitler, olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini göstermiştir.

Bu elim olay, milletimizin yüreğinde derin bir acı yaratmıştır.

Fahrettin Altun, "Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yalnızca resmi makamlardan yapılacak açıklamalara itibar etmelerini ve lmalarını önemle rica ediyoruz." dedi.

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