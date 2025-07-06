Şehitler için siyasilerden başsağlığı mesajları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5'inin şehit olduğunu açıkladı. Bölgede kurtarma faaliyetleri, tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam ediyor.

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