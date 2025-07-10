Aile Yılında, Eş İçin Uygulanan Gösterge Rakamı Artırılacak mı?

Aile hekimliğinde hizmet takip süresi 1 yıla çıkarıldı
Aile hekimliğinde hizmet takip süresi 1 yıla çıkarıldı
44 Uzman ve Müfettiş Derneğinden Ortak Çağrı: Verilen Sözler Tutulsun
44 Uzman ve Müfettiş Derneğinden Ortak Çağrı: Verilen Sözler Tutulsun
MEB, LGS için velilere yönelik kılavuz hazırladı
MEB, LGS için velilere yönelik kılavuz hazırladı
İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 22,4 Arttı
İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 22,4 Arttı
Ham Petrol Fiyatlarındaki Artışın Enflasyon ve Cari Dengeye Etkisi
Ham Petrol Fiyatlarındaki Artışın Enflasyon ve Cari Dengeye Etkisi
Bakanlıktan 1,6 Milyar TL Değerinde Uyuşturucu Operasyonu
Bakanlıktan 1,6 Milyar TL Değerinde Uyuşturucu Operasyonu
Bakanlık bir oda kokusunun satışını yasakladı
Bakanlık bir oda kokusunun satışını yasakladı
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar artıyor, sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar artıyor, sağanak bekleniyor
En Düşük Emekli Maaşı 16 Bin 881 Lira Oldu
En Düşük Emekli Maaşı 16 Bin 881 Lira Oldu
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı
Ege'de şiddetli deprem oldu!
Ege'de şiddetli deprem oldu!
Elazığ'da ambulans şarampole uçtu, yaralılar var
Elazığ'da ambulans şarampole uçtu, yaralılar var
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
Beykoz'da denize girmek yasaklandı
'Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığına kimlik kazandırdı'
'Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığına kimlik kazandırdı'
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı
İletişim Başkanlığı'ndaki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
İletişim Başkanlığı'ndaki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı
Türk şirketler Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arayacak
Türk şirketler Pakistan açıklarında petrol ve doğalgaz arayacak
'Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak'
'Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak'
Bakan Tunç: Duruşmaların yayınlanması için mevzuat değişikliği gerekir
Bakan Tunç: Duruşmaların yayınlanması için mevzuat değişikliği gerekir
Bakan Tekin yanıtladı: Lise eğitimi 2 yıla düşecek mi?
Bakan Tekin yanıtladı: Lise eğitimi 2 yıla düşecek mi?
Türkiye Nüfusu İle Dünya'da 18. Sırada!
Türkiye Nüfusu İle Dünya'da 18. Sırada!
Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücretleri ile Öğrenci Katkı Payları Açıklandı
Uzaktan ve İkinci Öğretim Ücretleri ile Öğrenci Katkı Payları Açıklandı
Genç Avukatlara Büro Kurma Desteği Başladı!
Genç Avukatlara Büro Kurma Desteği Başladı!
'720 Bin Kız Çocuğu Okulu Bıraktı mı? DMM'den Açıklama
'720 Bin Kız Çocuğu Okulu Bıraktı mı? DMM'den Açıklama
Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
Fabrika İçinde Okul: Öğrencilere Hem Burs Hem de İş İmkanı!
Fabrika İçinde Okul: Öğrencilere Hem Burs Hem de İş İmkanı!
DMM Açıkladı: Türkiye'de Orman Yangınlarının Asıl Sebebi Ne?
DMM Açıkladı: Türkiye'de Orman Yangınlarının Asıl Sebebi Ne?
Şimşek: Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azaldı
Şimşek: Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azaldı
Otomotiv ihracatında ilk yarı rekoru
Otomotiv ihracatında ilk yarı rekoru
Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Yasaklama da gündeme gelebilir
Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Yasaklama da gündeme gelebilir
Ana sayfaHaberler Memurlar.Net

Aile Yılında, Eş İçin Uygulanan Gösterge Rakamı Artırılacak mı?

2025'in Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte, kamu çalışanlarının merakla beklediği düzenlemelerden biri olan eş için aile yardımı göstergesinde artış beklentisi yeniden gündeme geldi. Mevcut durumda 2.273 olarak uygulanan gösterge, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 4.500'e kadar yükseltilebilir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 11:00, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 10:23
Yazdır
Aile Yılında, Eş İçin Uygulanan Gösterge Rakamı Artırılacak mı?

Aile yardımı ödemesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi kapsamında yapılmakta olup, eş için uygulanan gösterge rakamı uzun süredir güncellenmedi. Aile Yılı kapsamında bu göstergenin artırılması için yasal altyapı hazır.

Mevcut göstergeler 2020'den beri değişmedi

657 sayılı Kanunun 202. maddesi uyarınca, devlet memurlarına eş ve çocukları için aile yardımı ödeneği veriliyor. Eş için uygulanan gösterge rakamı 2020 yılından bu yana 2.273 olarak uygulanmakta.

Daha önce, 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla bu rakam 1.823 olarak belirlenmiş, aynı yılın Temmuz ayında 2011/2022 sayılı karar ile 2.134'e çıkarılmıştı. Son olarak 2020-2021 yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşmeyle birlikte bu rakam 2.273'e yükseltilmiş, ancak 6. ve 7. dönem toplu sözleşmelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştı.

Aile yardımı ödemesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda şu şekilde düzenlenmiştir:

"Madde 202 - Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir... Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. ..Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir."

Cumhurbaşkanının 3 katına kadar artırma yetkisi var

Kanunun açık hükmüne göre, Cumhurbaşkanı bu gösterge rakamını 3 katına kadar artırma yetkisine sahip. Bu kapsamda, eş için halihazırda uygulanan 2.273 gösterge rakamı, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 4.500'e kadar çıkarılabilir.

Bu artış yapılması durumunda, aile yardımı ödemelerinde ciddi bir iyileşme sağlanacak ve kamu çalışanlarının maaşına yansıyan destek tutarı önemli ölçüde artacaktır.

Aile Yılı vurgusu: Düzenleme için uygun zemin oluştu

2025 yılı, Cumhurbaşkanlığı tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edilmiş durumda. Aile bütünlüğünü korumaya ve güçlendirmeye yönelik pek çok yasal ve sosyal düzenlemenin gündeme gelmesi beklenirken, eş için ödenen aile yardımı miktarının güncellenmesi de bu kapsamda önemli bir adım olabilir.
Bu doğrultuda, göstergenin yeniden belirlenmesi hem kamu çalışanlarını rahatlatacak hem de Aile Yılı politikalarına uygun bir sosyal destek adımı olarak dikkat çekecektir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber