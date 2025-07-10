LGS sonuçları yarın açıklanacak

LGS sonuçlarının yarın açıklanacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,

"Türkiye genelinde bütün il ve ilçelerimizde yaklaşık 30 bin 632 noktada tercih birimleri kurduk. Çocuklarımız burada öğretmenleriyle sohbet ederek aileleriyle birlikte lise tercihlerini yapabilir"

dedi.

Tercihler, 14-24 Temmuz arasında yapılacak.