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2025 LGS Zor Muydu Kolay Mıydı?

2025 LGS sınav sonuçları açıklandı. Bu yıl sınav kolay mıydı, zor muydu? Tam puan alan öğrenci sayısı, sıralamanın önemi ve tercih sürecinin detayları haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 10:06, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 10:08
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2025 LGS Zor Muydu Kolay Mıydı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran'da yapılan 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarını açıkladı. Sonuçlarla birlikte kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri cevabını buldu: Bu yılki LGS zor muydu, kolay mıydı? Hatırlatmakta fayda var; merkezi sınavda, 8. sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınarak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerilerinin ölçüldüğü sorulara yer verildi.

LGS 2025 Zor Muydu, Kolay Mıydı?

Resmi verilere göre, bu yıl sınava katılan 963 bin 142 adaydan, tam puan alarak birinci olan öğrenci sayısı 719 oldu. Bu rakam, 2024'teki LGS'de birinci olan 352 kişiye göre neredeyse iki katlık bir artış anlamına geliyor. 719 öğrencinin 500 tam puan alması, sınavın zor olmadığını ortaya koyuyor. Zira eğitim sistemlerinde zor sınavlarda birincilik sayısı artmaz, azalır.

LGS'nin Amacı ve Sıralama Önemi

Ayrıca LGS amaç açısından bir başarı veya düzey belirleme sınavı değil, puanlı liselere öğrenci seçme amaçlı sıralama sınavıdır. Sınavın zor ya da kolay olmasından ziyade tercihler için sıralama daha önemlidir.

  • LGS'de puan değil sıralama esastır.
  • LGS'yi kıyaslama hatasına düşmeyin.
  • LGS, diğer sınavlarla karşılaştırılmamalı.
  • LGS temel olarak 8. sınıf müfredatına dayalı bir sınavdır.

Bazı mecralarda, sınavın zorluk düzeyine dair tahminlerde bulunulurken sınavın gerçek ölçütleri göz ardı ediliyor. LGS gibi merkezi sınavlarda önemli olan puan değil, sıralamadır. Yani öğrenciler, birbirlerine göre sıralandıkları için "zor" ya da "kolay" tanımı yanıltıcı olabilir.

Tercih ve Yerleştirme Süreci

Sözün özü, velilerin ve öğrencilerin bu tür söylemlerden çok, sonuçların nesnel verilerle değerlendirilmesine odaklanmaları gerekiyor. Uzun bir maratonun ardından sekizinci sınıf öğrencileri tercih işlemlerine başlayacak. Tercih süreci 14 Temmuz Pazartesiden, 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS Sonuçları Açıklandı

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