2025 LGS Sonuçları Açıklandı
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. 14-24 Temmuz tarihleri arasını kapsayan tercih süreci başlayacak. Tercihler e-Okul üzerinde yapılabilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 10:00, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 19:06
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iki oturum halinde gerçekleştirilen sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda yapıldı. Yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda ve 37 salonda sınav gerçekleştirildi. Sınava başvuru yapan 1 milyon 10 bin 916 adaydan 963 bin 142'si sınava katıldı ve katılım oranı %95,27 olarak gerçekleşti.
Sınav Oturumları ve Soru Dağılımı
- Birinci oturumda: Sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu.
- İkinci oturumda: Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.
Sınav Sonuçları ve Başarılar
LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
LGS Tercih ve Yerleştirme Süreci
- Tercih süreci: 14 Temmuz Pazartesi başlayıp 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.
- Yerleştirme sonuçları: 4 Ağustos'ta açıklanacak.
LGS merkezi sınav sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz: https://sonuc.meb.gov.trLGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı 2025 LGS Zor Muydu Kolay Mıydı?