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Bahçeli: Türkiye Terörsüz Bir Geleceğe Yaklaşıyor

Devlet Bahçeli, PKK'nın silah bırakma kararını değerlendirdi. Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe yaklaştığını vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 12:21, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 12:57
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Bahçeli: Türkiye Terörsüz Bir Geleceğe Yaklaşıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bölücü terör örgütü PKK'nın örgütsel varlığını feshettiğini ve silahı bıraktığını ilan ettiğini belirterek, "Türkiye, mazisi yarım asra yaklaşan şiddet ve şekavetle perçinlenmiş bölücü terör musibetinden kurtuluşun eşiğindedir" dedi. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve mücavir bölgelerin yepyeni ve ümit dolu bir döneme etap etap ilerleyiş ve geçiş halinde olduğunu kaydetti.

PKK'nın Fesih ve Silah Bırakma Kararı

27 Şubat'taki İmralı açıklamasıyla gündeme gelen "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"na uygun olarak, bölücü terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs 2025'te 12'nci kongresini topladığını belirten Bahçeli, kongrede örgütün kendini feshetme ve silah bırakma kararı aldığını aktardı. Bahçeli, "PKK'nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti'nin Tutumu

Açıklamasında DEM Parti'nin tutumuna da değinen Bahçeli, "DEM Parti sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kalmış, dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır." dedi.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin bir devlet politikası haline geldiğini ve bu kararlılığın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet tarafından başından itibaren sahiplenildiğini vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın Tutumu

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı hiçbir tahrike ve bozucu telkine kapılmadan siyasi dirayetini ve mücadele direncini bihakkın muhafaza etmiştir. Terörsüz Türkiye hedefi sağlam ve sağlıklı hamlelerle mesafe almıştır.

Tarihi Nitelikli Gelişmeler

Bugünden geçerli olmak üzere bölücü terör örgütü gruplar halinde silahları teslim etmeye başlamış, aynı zamanda kara bir dönemin kapanması hususunda tarihi nitelikli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Provokasyon ortamını canlı tutmak maksadıyla istismar, iftira ve inkar yarışına giren siyasi ve ideolojik mahiyetli çevreler yeşeren umutlar, genişleyen barış ve huzur iklimi karşısında hayal kırıklığına uğramıştır.

Pozitif Gelişmeler ve Gelecek Umudu

Hakikaten hem Türkiye hem de bölgemiz açısından fevkalade önemde günler yaşanmaktadır. Pozitif ve yüreklere su serpen gelişmeler bir milattır ve bu kapsamda maşeri vicdan memnuniyet duymaktadır. Terörsüz Türkiye; refah, güven ve huzur dolu bir geleceğin kulvarıdır. Terörsüz Türkiye; milli birlik ve dayanışmanın mutlak ve mütemadi kuvvesidir. Silahların teslim işleminin belirlenmiş takvim içerisinde tamamlanmasıyla birlikte kötü anılar geride kalacak, yeni yüzyılın mimarı ve mihveri Türk milleti olacaktır.

Teşekkür ve Temenniler

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere "Terörsüz Türkiye" hedefinin gerçekleşmesi uğruna emeği, eylemi ve desteği bulunan herkese şükranlarımı sunuyor, aziz milletimize yeni dönemin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.


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