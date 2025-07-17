Muharrem İnce'nin CHP'ye Katılımı Sonrası Memleket Partisi Kapanıyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılım sürecinin ardından, partisinin olağanüstü kurultayda kendisini feshetmesi bekleniyordu. Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, 21-22 Temmuz'da yapılacak kurultayda partinin kapatılacağını açıkladı. Bu gelişme, Türk siyasetinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Güven, partililere yaptığı çağrıda, "Hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde buluşalım" diyerek ortak mücadele vurgusu yaptı. Memleket Partisi'nin kapanışıyla birlikte, partililerin CHP çatısı altında birleşmesi hedefleniyor. Bu karar, gençlere ve partiye gönül verenlere teşekkürlerle duyuruldu. Güven, kapanış kurultayının ardından tüm üyeleri CHP'de buluşmaya davet etti ve bu sürecin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

Memleket Partisi'nin Kapanış Süreci

21-22 Temmuz : Olağanüstü kurultayda partinin kapatılması planlanıyor.

: Olağanüstü kurultayda partinin kapatılması planlanıyor. Partililere, CHP çatısı altında birleşme çağrısı yapıldı.

Gençlere ve destekçilere teşekkür edildi.

Muharrem İnce'nin CHP'ye Katılımı

Muharrem İnce, 24 Haziran'da CHP grup toplantısında partiye katıldı. Yaklaşık üç buçuk yıl sonra yeniden CHP saflarına dönen İnce, bu sürecin ardından Memleket Partisi'nin olağanüstü kurultay toplayarak kendisini feshetmesinin beklendiğini belirtti. Özgür Özel, "Ben Muharrem İnce'ye rozet takamam. Onun rozeti doğduğundan beri alnına takılı zaten" diyerek İnce'nin CHP ile olan bağını vurguladı.

"Benim buraya gelişim geri dönüş değildir, kucaklaşmadır"

Muharrem İnce, konuşmasına Hasan Hüseyin Korkmazgil'in "Acıyı Bal Eyledik" şiiriyle başladı ve şunları söyledi:

"Ben bugün bir kibir ve pişmanlıkla, kişisel bir hesapla gelmedim. Ben bugün buraya sayın Özgür Özel'in samimi içten davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıktan bazen de umudu başka yollar aramakla olur. Benim buraya gelişim geri dönüş değildir, kucaklaşmadır, sarılmadır, hasret gidermedir. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."Süreç Nasıl İlerledi?

18 Haziran : CHP Genel Başkanı Özgür Özel , Memleket Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti ve Muharrem İnce ile görüştü.

: CHP Genel Başkanı , Memleket Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti ve Muharrem İnce ile görüştü. Özel, "Memleket Partisi'nin bir başka anlamı var. Baba ocağı diyoruz, herkesi baba ocağına davet ediyoruz." dedi.

İnce ise "Önümüzdeki süreçte yetkili kurullarımla bir toplantı yapacağım, görüşlerini dinleyip en kısa sürede sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.

Saraçhane Mitinglerinde Destek Sözü

Muharrem İnce, İBB'yi hedef alan operasyonlara karşı 22 Mart'ta Saraçhane'deki belediye binası önünde düzenlenen mitingde şu ifadeleri kullandı:

"Bu yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç bir genel başkanı birinci parti çıkardı CHP'yi. Şimdi önümüzde bir genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ben de yıllarca CHP'ye kırk iki yıl hizmet etmiş bir ağabeyiniz, kardeşiniz olarak önümüzdeki seçimde bu genç genel başkanın yeniden, yerel seçimde olduğu gibi birinci çıkması için var gücümle çalışacağım, söz veriyorum."Memleket Partisi Nasıl Kuruldu?