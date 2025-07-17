Irak'taki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kut şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 13:12, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 13:03
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Vasıt vilayetinin Kut şehrinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bu elim hadisede yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor ve Irak halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.Irak'ta AVM yangını: 61 ölü
Kut şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 61 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.