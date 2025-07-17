Irak'taki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Açıklamada, "Bu elim hadisede yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor ve Irak halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Vasıt vilayetinin Kut şehrinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net