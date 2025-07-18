8. sınıfı derece ile tamamlayan öğrenciler pansiyonlu ortaöğretim kurumlarında karşılıksız yatılı okutulacak

Milli Eğitim Vakfından yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren pansiyonlu ortaöğretim kurumlarında paralı yatılı öğrenci okutulmak üzere Vakfımıza kontenjan verilmiştir.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı sonunda, 8. sınıfı derece ile tamamlayacak öğrencilerden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okutulmak üzere, Vakfımızca illere asil ve yedek kontenjan ayrılmıştır.

İşte kontenjanların bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün 20.04.2025 tarih ve E- 90757378-245.03-130808247 sayılı yazı için bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Şartları taşıyan ve istekli olan öğrencilere duyurulmak üzere; başvuru form dilekçe ve seçilme şartlarının ilinizde bulunan ortaokul müdürlüklerine duyurulması, Müdürlüğünüzce biri başkan olmak üzere en az üç üyeden oluşturulacak komisyon tarafından asil ve yedek kontenjan kadar öğrenci seçilmesi, komisyon kararı ile seçimi yapılan öğrencilerin başvuru form dilekçeleri ve form dilekçelerinde belirtilen beyanlarını doğrulayıcı onaylı belgelerin tamamını 05 Ağustos 2025 tarihine kadar Vakfımız Genel Müdürlüğünde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde Vakfımız Genel Müdürlüğüne ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşte Öğrenci seçiminde uygulanacak usul ve esaslar;

İşte başvuru formu;

İşte resmi yazı;

Ahmet KANDEMİR