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10 kişinin şehit olduğu orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; "5 orman çalışanımızı ve 5 AKUT çalışanımızı kaybettik. 14 arkadaşımızın da hastanedeki tedavileri sürüyor." dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10 kişinin şehit olduğu orman yangınıyla ilgili Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 20:51, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 22:56
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir-Seyitgazi'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin şehit olduğunu bildirdi.

Yumaklı, Ankara Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bugün Türkiye'de 9 büyük yangın çıktığını belirten Yumaklı, bununla beraber 11 büyük yangınla olağanüstü sıcaklık ve değişken rüzgarla mücadele ederek bu yangınlara bütün güçleriyle ve imkanlarıyla karşı koyduklarını söyledi.

Söz konusu yangınlardan 4'ünde problem olmadığını vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak Eskişehir-Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu, 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesiyle birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar. Bu arkadaşlarımızdan 14'ü şu anda farklı hastanelerde büyük problem olmaksızın tedavi altında bulunuyor. Ne yazık ki 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT mensubu kardeşimi kaybettik. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerime, ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerime de Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum."

Yumaklı, Sakarya'da 2, Karabük'te 2, Manisa'da 1, Eskişehir'de 1 ve Sakarya'da başlayıp Bilecik sınırlarına gelip orada etkili olan 1 olmak üzere toplam 7 yangınla şu saat ve dakikalarda mücadele ettiklerine dikkati çekerek, "Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve olağanüstü rüzgar, hava değişkenlikleriyle birlikte bizi bekliyor." dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yumaklı, vatandaşlardan hassasiyet ve ekstra dikkatle teyakkuzda olmalarını istedi. 1 Haziran'dan bu yana her şartta, platformda ve açıklamalarında bundan söz ettiklerine işaret eden Yumaklı, "Çok yüksek sıcaklık, yüksek şiddetli rüzgar, düşük nem artık bunu basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim hiçbir şey yok. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

10 kişinin şehit olduğu orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisinin ve 5 arama kurtarma görevlisinin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Bizleri büyük bir acıya sevk eden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir. Şehitlerimizin Afyonkarahisar Devlet Hastanesine nakilleri gerçekleştirilmekte olup, kimlik tespitleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Büyük bir fedakarlıkla alevlere müdahale ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olanlar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Eskişehir'de çıkan orman yangını Afyonkarahisar'a sıçradı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangına müdahale ediliyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda devam eden yangın, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçradı.

Yangına karadan ve havadan müdahale için ekipler seferber oldu.

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