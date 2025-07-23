10 orman şehidini son gören ekip lideri konuştu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale sırasında yaşanan trajik olayda, 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit oldu. Bu olay sırasında, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekibinin de aynı bölgede görev yaptığı ve son anda olay yerinden ayrıldığı ortaya çıktı.

OBAK ekip lideri Ercan Temel, ekibinin yangına yakın bir alanda müdahalede bulunduğunu ve tehlikeyi fark ederek bölgeden ayrıldıklarını belirtti. Temel, "Biz yukarıdan gelirken onlar bir aşağıdaki arazözdeydiler. 'Gidelim' dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı. Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar, orada vefat etmişler." ifadelerini kullandı.

Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı Mesajı

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangına müdahale sırasında şehit olan 5 AKUT ve 5 orman çalışanı için Allah'tan rahmet dilendi ve ailelerine ile milletimize başsağlığı mesajı iletildi.