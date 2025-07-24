ÖTV Oranları Neden Değişti? Bakanlıktan Açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı otomobillerdeki ÖTV oranlarındaki değişiklik için açıklama yaptı. Bakanlık cari açığın azaltılması için ÖTV artırımı yapıldığını duyurdu.
Otomobil, pick-up tarzı araçlarda Özel Tüketim Oranı yüzde 70 ile yüzde 220, elektrikli araçlarda ise yüzde 25 ile yüzde 75 aralığına yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ÖTV oranlarının bazı araçlarda artırılıp bazı araçlarda azaltılmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak için bu adımın atıldığını belirtti.
Bakanlık bu çerçevede, satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirildiğini, bazı modellerde mevcut oranların korunduğunu, diğer bazı modellerde ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırıldığını duyurdu.
ENFLASYONA ETKİSİ
Yapılan değişikliklerin hem indirim hem de artış yönlü etkiler içermesi nedeniyle, düzenlemenin yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağı öngörüldü.Otomotivde Yeni ÖTV Oranları Belirlendi