LPG'ye Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Akaryakıt fiyatları 25 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla yeniden gündemde. LPG (otogaz) fiyatlarına beklenen zam geldi ve bu artış, sabah saatlerinden itibaren pompaya yansıdı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Döviz kuru ile Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt piyasasında belirsizliği artırmaya devam ediyor. Özellikle otogaz kullanan araç sahipleri için maliyetler yükselirken, benzin ve motorin tarafında ise yeni bir fiyat hareketliliği olup olmayacağı merak ediliyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

25 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibidir:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,33 TL

51,33 TL Motorin: 53,67 TL

53,67 TL LPG: 26,48 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,12 TL

51,12 TL Motorin: 54,49 TL

54,49 TL LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 51,96 TL

51,96 TL Motorin: 54,49 TL

54,49 TL LPG: 26,38 TL

İzmir

Benzin: 52,29 TL

52,29 TL Motorin: 54,83 TL

54,83 TL LPG: 26,33 TL

LPG'ye Ne Kadar Zam Geldi?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına litre başına 42 kuruşluk artış yansıtıldı.

Benzin ve Motorine Zam Bekleniyor mu?

Benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir artış ya da indirim uygulanmadı. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ederken, akaryakıt piyasasında temkinli bekleyiş sürüyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuruna bağlı olarak rafineri çıkış fiyatlarına göre belirleniyor. Bu fiyatlara ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV dahil edilerek pompa fiyatı oluşturuluyor.

LPG fiyatlarındaki bu artış, özellikle otogaz kullanan araç sahiplerinin maliyetlerini doğrudan etkileyecek. Benzin ve motorin tarafında ise gelecek hafta yeni bir fiyat hareketliliği yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.