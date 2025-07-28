Diplomatlık için başvurular sona eriyor. Son tarih 31 Temmuz
Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memur Sınavı Başvuruları Kapanıyor: 31 Temmuz'da Son Gün!
Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Aday Meslek Memuru alımı ilanı kapsamında
başvurular 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 09:00'da başlamış, 31 Temmuz 2025
Perşembe günü saat 14:00'te sona erecektir.
Henüz başvuru yapmamış adayların, son başvuru tarihinin yaklaştığını göz önünde bulundurarak belgelerini eksiksiz şekilde hazırlayıp belirtilen süre içinde ilgili sisteme yüklemeleri önem taşıyor. Başvuruların tamamlamadığı durumlarda değerlendirilmeye alınmayacağı ve hiçbir şekilde başvuru süresinin uzatılmayacağı belirtiliyor.
Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu Başvurularında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Başvuru Tarihleri: 7 Temmuz 2025, Saat 09:00 - 31 Temmuz 2025, Saat
14:00 arasında
Başvuru Kanalı: Dışişleri Bakanlığının web sitesi üzerinden sınav başvurularını görmek mümkün. Tıklayınız.
Son Gün Uyarısı: Geç başvuru kabul edilmeyeceğinden, hazırlıkların önceden tamamlanması önerilir.