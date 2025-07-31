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Erdoğan: Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize yardım ulaştırılmasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon ile ilişkilerin güçlendiğini, Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı. Ayrıca Türk şirketlerinin Gabon'daki projeleri ve eğitim alanındaki yatırımlarına değindi. Türkiye'nin Afrika'daki diplomatik varlığının arttığını ve Filistin'e destek mesajlarını yineledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Temmuz 2025 19:02, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 19:04
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Erdoğan: Önceliğimiz, Gazzeli kardeşlerimize yardım ulaştırılmasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hükümet olarak Gazze konusunda siyasi polemik peşinde değiliz. Gazze'deki kardeşlerimizin acısını hafifletmenin, yaralarına şifa olmanın, bir deri bir kemik kalmış Gazzeli o masum yavrulara yardım elimizi daha fazla uzatmanın derdindeyiz." dedi.

Gabon Cumhurbaşkanı Nguema Ankara'da

Gabon ile İlişkiler ve İş Birliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gabonlu mevkidaşı ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Sayın Nguema ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Gabon'un bölgesinin istikrarına katkıda bulunan, doğal zenginlik ve çeşitliliğe sahip, uzun yıllardır iş birliği içinde olunan dost bir ülke olduğunu vurguladı. Bu dostluğun karşılıklı ziyaretlerle daha da geliştirildiğini ifade etti.

Bildiğiniz üzere Gabon, 2023 yılında girdiği geçiş dönemini müteakip Cumhurbaşkanlığı seçimlerini başarılı şekilde gerçekleştirdi. Önümüzdeki aylarda yapılacak parlamento seçimlerinin de ülkenin istikrar ve huzuruna katkı sunmasını diledi. Halkın güçlü desteğini alan Cumhurbaşkanı Sayın Nguema'yı bir kez de huzurlarınızda tebrik etti.

İş Birliği Potansiyeli ve Anlaşmalar

Yapılan ikili ve heyetler arası görüşmelerde iş birliği potansiyelinin ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini belirten Erdoğan, imzalanan anlaşmalarla ilişkilerin ileriye taşınma iradesinin teyit edildiğini söyledi.

Ekonomik İş Birliği ve Projeler

  • Son dönemde Türk şirketleri inşaat ve enerji alanlarında Gabon'da önemli projeler üstleniyor.
  • Müteahhitlerin üstlendiği projelerin toplam değeri 2,5 milyar doları aştı.
  • Konut, enerji, dijital dönüşüm ve madencilik gibi alanlarda özel sektörün görev almaya hazır olduğu belirtildi.
  • Tarım, balıkçılık, bilim ve teknoloji gibi alanlarda da Gabon'la tecrübe paylaşımına hazır olunduğu ifade edildi.

Türk Hava Yolları'nın doğrudan uçtuğu Gabon'da, Türkiye Maarif Vakfı'nın 2018'den beri sürdürdüğü hizmetlerin çok değerli olduğu vurgulandı. Halen 700'e yakın öğrencinin eğitim aldığı okulun kapasitesinin artırılması ve yeni eğitim kurumlarının açılması planlanıyor.

FETÖ ile Mücadele ve Diplomatik Temsilcilikler

Gabon'un Afrika kıtasında FETÖ ile mücadeleye en hızlı destek veren ülkelerden biri olduğu belirtildi. Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerin bütüncül, kurumsal ve sistematik bir çerçevede ilerletilmesine kararlı olunduğu ifade edildi.

  • 2002 yılında sadece 12 büyükelçilik bulunurken, bugün 44 büyükelçilik kıtada faaliyet gösteriyor.
  • Libreville Büyükelçiliği 2012'de faaliyete geçti.
  • Afrika büyükelçiliklerinin sayısı bugün itibarıyla 38'e ulaştı.

Gazze Konusunda Türkiye'nin Tutumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki soykırımın da gündeme geldiğini belirtti. Afrikalı kardeşlerin Filistin halkıyla güçlü dayanışmasının altını çizdi. İsrail'in Gazze'de 7 aydır sürdürdüğü katliam politikasına en net tepkilerin Afrika kıtasından geldiğini söyledi. Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı vahşet tablosuna kimsenin sessiz kalamayacağını vurguladı. Önceliğin, Gazzeli kardeşlere insani yardımların ulaştırılması olduğunu belirtti.

Uluslararası Tepkiler ve Çözüm Önerileri

  • Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan yükselen insani tepkiler çok kıymetli bulundu.
  • Filistin devletinin tanınmasına yönelik atılan her türlü adım memnuniyetle karşılandı.
  • İsrail'in soykırım politikasına karşı verilecek en etkin cevaplardan birinin, 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüme destek olmak olduğu belirtildi.
  • Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'a aldığı cesur karardan dolayı tebrik iletildi.

Baskının Artırılması ve Barış Çabaları

Gazze'deki insani felaketin önlenmesi hususunda Cumhurbaşkanı Sayın Nguema'nın da benzer duyguları paylaştığı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde İsrail hükümeti üzerindeki baskının daha da artması için çalışılacağı belirtildi. Gazzeli kardeşlere yalnız olmadıklarını daha fazla hissettirmek için çaba gösterileceği, bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi için daha fazla gayret gösterileceği vurgulandı.

Siyasi Polemiklerden Uzak Durma Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet olarak Gazze konusunda siyasi polemik peşinde olmadıklarını belirtti. Gazze'deki kardeşlerin acısını hafifletmenin, yaralarına şifa olmanın ve yardım elini daha fazla uzatmanın derdinde olduklarını söyledi. Tüm siyasi aktörlerden de konuya aynı yüksek hassasiyetle yaklaşmalarını, Türkiye'nin dünyada takdir toplayan çabalarına zarar verecek söylemlerden uzak durmalarını beklediklerini ifade etti.

Dostluk Mesajı ve Forum Temennisi

Ülkeler arasındaki dostluğun teyidi niteliğindeki bu ziyaret için Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetine teşekkür edildi. Cumhurbaşkanı Sayın Nguema'nın iş çevreleriyle yoğun bir programı olduğu belirtildi. Yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Forumu'nun başarılı geçmesi temenni edildi. Dost Gabon halkına en kalbi selamlar gönderildi.


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