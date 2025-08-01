Öğretmenler İl İçi Sıra Tayininde Değişiklik Bekliyor

MEB öğretmenlerin il içi yer değiştirme süreci için bu yıl sıra tayini uygulamasına geçti.

Daha önce de ele aldığımız https://www.memurlar.net/haber/1139419/yer-degistirme-bekleyen-ve-norm-fazlasi-ogretmenler-icin-yaz-sicak-gececek.html karşılaşılacak sorunlarla ilgili durum maalesef ortaya çıkmaya başlamıştır.

Sıra tayini uygulamasına göre son sıra çalıştırma 11 Ağustos 2025. Öğretmenlerin emeklilik işlemlerinin 15 Ağustos maaşıyla tamamlanması nedeniyle bugüne kadar çalışan sıramatikte emeklilikten boşalacak kadrolar kullanılamadığı gibi 11 Ağustos'taki sıramatik çalıştırmasında da aynı durum söz konusu olacak.

Bu nedenle öğretmenler 11 Ağustos'taki sıra çalıştırma işleminin 16 Ağustos sonrasına alınmasını ya da 16 Ağustos sonrasında bir kez daha sıra çalıştırılmasını istiyorlar.

MEB'in bu noktada alacağı önlem hizmet puanı üstünlüğüne göre atamanın gereği olacaktır.

Maksut BALMUK

Öğretmen Yazar