Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü için ülkenin kuzeydoğu, iç ve zamanla kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Marmara, Manisa, Rize, Ordu, Giresun, Hatay, Adana, Artvin'in kıyı kesimleri, Trabzon'un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

Genel Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün ülkenin kuzeydoğu, iç ve zamanla kuzeybatı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgarın, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Bilecik dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına ( 40-70 km/saat ) şeklinde esmesi bekleniyor. BALIKESİR: 34°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EDİRNE: 36°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ: 32°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ege

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu; öğle ve gece saatlerinde Manisa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına ( 50-70 km/saat ) şeklinde esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR: 35°C, parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 41°C, parçalı ve az bulutlu İZMİR: 34°C, parçalı ve az bulutlu MANİSA: 38°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

) şeklinde esmesi bekleniyor.

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu; Adana ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA: 37°C, parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 32°C, az bulutlu ve açık HATAY: 32°C, parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA: 36°C, az bulutlu ve açık



İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA: 37°C, parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI: 37°C, parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 38°C, parçalı ve az bulutlu KONYA: 36°C, az bulutlu ve açık



Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU: 35°C, parçalı ve az bulutlu DÜZCE: 35°C, parçalı ve az bulutlu SİNOP: 33°C, parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 28°C, parçalı ve az bulutlu



Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu; Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA: 35°C, parçalı ve az bulutlu ARTVİN: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN: 31°C, parçalı ve az bulutlu TRABZON: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM: 35°C, parçalı ve az bulutlu KARS: 33°C, parçalı ve çok bulutlu MALATYA: 40°C, az bulutlu ve açık VAN: 30°C, parçalı ve çok bulutlu



Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR: 43°C, az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 41°C, az bulutlu ve açık MARDİN: 37°C, az bulutlu ve açık SİİRT: 42°C, az bulutlu ve açık





