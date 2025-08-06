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Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji, kuzeydoğu ve iç kesimlerde sağanak yağış, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Sıcaklıklar yüksek seyredecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 07:39, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 07:49
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Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü için ülkenin kuzeydoğu, iç ve zamanla kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Marmara, Manisa, Rize, Ordu, Giresun, Hatay, Adana, Artvin'in kıyı kesimleri, Trabzon'un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

Genel Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün ülkenin kuzeydoğu, iç ve zamanla kuzeybatı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgarın, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara

  • Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Bilecik dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
    • BALIKESİR: 34°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • EDİRNE: 36°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • İSTANBUL: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KIRKLARELİ: 32°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege

  • Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu; öğle ve gece saatlerinde Manisa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
    • A.KARAHİSAR: 35°C, parçalı ve az bulutlu
    • DENİZLİ: 41°C, parçalı ve az bulutlu
    • İZMİR: 34°C, parçalı ve az bulutlu
    • MANİSA: 38°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

  • Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu; Adana ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
    • ADANA: 37°C, parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ANTALYA: 32°C, az bulutlu ve açık
    • HATAY: 32°C, parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ISPARTA: 36°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu

  • Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
    • ANKARA: 37°C, parçalı ve az bulutlu
    • ÇANKIRI: 37°C, parçalı ve az bulutlu
    • ESKİŞEHİR: 38°C, parçalı ve az bulutlu
    • KONYA: 36°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

  • Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
    • BOLU: 35°C, parçalı ve az bulutlu
    • DÜZCE: 35°C, parçalı ve az bulutlu
    • SİNOP: 33°C, parçalı ve az bulutlu
    • ZONGULDAK: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

  • Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu; Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
    • AMASYA: 35°C, parçalı ve az bulutlu
    • ARTVİN: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • SAMSUN: 31°C, parçalı ve az bulutlu
    • TRABZON: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

  • Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
    • ERZURUM: 35°C, parçalı ve az bulutlu
    • KARS: 33°C, parçalı ve çok bulutlu
    • MALATYA: 40°C, az bulutlu ve açık
    • VAN: 30°C, parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

  • Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
    • DİYARBAKIR: 43°C, az bulutlu ve açık
    • GAZİANTEP: 41°C, az bulutlu ve açık
    • MARDİN: 37°C, az bulutlu ve açık
    • SİİRT: 42°C, az bulutlu ve açık


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