İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte
Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Yargıtay: Sebepsiz Yere Evi Terk Etmek Boşanmada 'Tam Kusur'
Yargıtay: Sebepsiz Yere Evi Terk Etmek Boşanmada 'Tam Kusur'
Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede
Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde
Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor
Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor
Sermaye Sahipleri Ucuz Konut Topluyor!
Sermaye Sahipleri Ucuz Konut Topluyor!
Memur Zammı İçin Geri Sayım: İlk Teklif Tarihi Belli Oldu!
Memur Zammı İçin Geri Sayım: İlk Teklif Tarihi Belli Oldu!
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
Tüketici haklarında yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı
Öğretmen gördüğü reklama kandı: Tüm birikimini kaptırdı
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Merkez Bankası eski başkan yardımcısı kumcu hayatını kaybetti
Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!
Antalya'da zincirleme kaza: Polisler araçta sıkıştı!
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü
Üzerine mermer blok düşen maden mühendisi öldü
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
ÖSYM'den hukuk barajına dair güncelleme
Toç Bir-Sen'in teklifleri müzakere edildi
Toç Bir-Sen'in teklifleri müzakere edildi
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
Bursa'da yangınlar söndü, kirliliği 1 ay daha sürecek
YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
YTÜ'de rekor promosyon anlaşması.. 110 bin TL veya faizsiz 400 bin TL kredi
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme sürecinde yaşanan maaş dengesizliğini gündeme taşıdı. Aynı işi yapanlar arasında oluşan adaletsizlik ve Cumhurbaşkanı'nın verdiği sözün tutulması için en düşük memur maaşının 2026'da 66-67 bin TL'yi geçmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 14:23, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 14:25
Yazdır
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlar arasında ciddi bir ücret dengesizliği olduğunu belirtti. Yalçın, aynı işi yapanlar arasında statü farklılığından kaynaklanan adaletsizliklerin de yaşandığını vurguladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünün korunması için, şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026'nın 15'i itibarıyla 66-67 bin TL'nin üzerinde olması gerektiğini ifade etti. Yalçın, Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında basın temsilcileriyle bir araya gelerek, toplu sözleşme sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Toplu Sözleşme Süreci ve Talepler

Yalçın, 8'inci dönem toplu sözleşme süreci ile ilgili olarak, toplu sözleşmelerin Ağustos'un 1'inde başlayıp Ağustos'un sonunda yasa gereği tamamlandığını ve bu sürecin zaman açısından sıkışık geçtiğini belirtti. Şu anda hizmet kolları boyutuyla müzakerelerde 3 hizmet kolu kaldığını, pazartesi günü bu kollarla birlikte toplamda 11 hizmet kolunun ön müzakere ve müzakere kısmının tamamlanacağını söyledi. Ardından hükümetin teklif sunma sürecinin başlayacağını ifade etti.

Kıyas Kabul Etmiyorum

Yalçın, kamuda aynı statüde çalışan memurlar arasında ücret dengesizliği olduğunu ve aralarında skala bozukluğu bulunduğunu dile getirdi. Farklı statüde işçi ve memur olarak aynı işi yapanlar arasında da adaletsizlik yaşandığını belirtti.

  • "Elektrik direğinin tepesinde çalışanla kendinizi kıyaslıyorsunuz."
  • "Maden ocağının dibinde kömür çıkaranla kendinizi kıyaslıyorsunuz."

gibi cümlelerin kurulduğunu ancak böyle bir kıyası asla kabul etmediğini vurguladı. Kamuda çalışanların kendi arasındaki kıyasın önemli olduğunu, okumanın, dirsek çürütmenin ve akademik kariyer yapmanın değerinin azaldığı bir ortam oluştuğunu söyledi.

Memurlar Arasında Ücret Dengesizliği

Memur-Sen olarak temel çizgilerini belirlediklerini ifade eden Yalçın, daha önceki kamu çerçeve sözleşmesinde de benzer sorunların yaşandığını hatırlattı. 2023 yılında Cumhurbaşkanı'nın "En düşük memur maaşı, en düşük işçi maaşının üstünde olacak" sözüne atıfta bulunarak, bu sözün korunması için şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026'nın 15'i itibarıyla 66-67 bin TL'nin üzerinde olması gerektiğini yineledi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber