Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Sağlık Sigortasında Yıllık Artış Yüzde 62,64'e Ulaştı
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'e-imza kopyalama' iddialarına ilişkin açıklama
Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı
Meryem öğretmen 41 gün dayanabildi
Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir depremi için açıklama
Terörsüz Türkiye Komisyonu 3'üncü kez toplanıyor
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
'Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin verilmeyecek'
Gözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?
Okul çantası skolyoza neden oldu, 3 ameliyat geçirdi
İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'e giderek incelemelerde bulundu. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden Bakan Yerlikaya, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Bu sabah erken saatte hasar tespit, enkaz kaldırma, zarar tespit komisyonlarımız işbaşı yaptı. 50 ekip kuruldu" dedi

11 Ağustos 2025 10:22
Balıkesir'de gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, İzmir, Manisa ve çevre illerde de hissedildi. Depremde 1 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam meydana gelen deprem sonrası tüm kurumların hızla bölgeye intikal ettiğini belirtti. Her deprem sonrası ekiplerin sahada titiz tarama çalışmaları yaptığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapacağı ihbarlara hazır olunduğunu söyledi.

Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken, artçı sarsıntılar aralıksız devam ediyor. Neredeyse her dakika yeni bir deprem kaydediliyor. Dünden bu yana yüzlerce büyük ve küçük artçı sarsıntı yaşandı. AFAD verilerine göre, son olarak Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.55'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10,39 kilometre olarak belirlendi. Bu sarsıntı, bölgede yaşayanlarda korku yarattı.

Bakan Yerlikaya deprem bölgesinde son durumu açıkladı

Sındırgı ilçesinde bir binanın yıkıldığını ifade eden Yerlikaya, dört vatandaşın ekipler tarafından enkazdan kurtarıldığını ancak 81 yaşındaki bir kişinin kurtarılmasının ardından müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hasar tespiti için 50 ekip, zarar tespiti için ise 30 ekip sahada

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralılarla ilgili sürecin Sağlık Bakanı tarafından takip edilip son durumun paylaşılacağını belirtti. Bu sabah erken saatlerde AFAD ve koordinasyonunda ilgili çalışma gruplarının görev başına geçtiğini aktaran Yerlikaya, çevre müdürlüğünün hasar tespiti için 50 ekip, zarar tespiti için ise 30 ekibin sahada çalıştığını söyledi.

Yerlikaya, ilk andan itibaren Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin beslenme çalışmalarında aktif rol aldığını ifade ederek, kendilerini tebrik etti.

250 artçı meydana geldi

Bakan Yerlikaya, "Depremden sonra 1.100 arama kurtarma personelimiz bölgeye geldi. Buraya gelen tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Dün gece vatandaşlarımıza evinizle ilgili varsa tereddüdünüz dışarıda kalalım tavsiyesinde bulunduk. 10'un üzerinde 4'ten büyük artçı meydana geldi. Toplamda ise artçı depremler 250'yi geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki arkadaşlar görevini yapıyor. Adli süreçten sonra enkazlar kaldırılacak. 20 milyon lira destek ödemesi aktardık valiliğimize. Hasar tespitleriyle ilgili de hazırlıklarımızı yaptık. Hazır konteynerlerimiz yola çıktı. Alaca ve Gölcük köylerine gideceğiz.

112 ve kaymakamlığa vatandaşlarımız tarafından 66 adet "binam etkilendi, hasar gördü, gelin inceleyin" ricası oldu. Bunları inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

