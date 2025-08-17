Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

5510'a Tabi Memur, Kaç Yıl Hizmetten Sonra İstifa Ederse Emeklilik Yaşını Bekleyebilir?

Sosyal güvenlik sisteminde memurların emeklilik statüsü, ancak hizmet + yaş şartının tamamlanması ile mümkün olur, ancak hizmet yılını tamamlayan memur istifa etmek suretiyle, zorunlu çalışma olmaksızın emeklilik yaşını tamamlamayı bekleyebilir.

5510'a Tabi Memur, Kaç Yıl Hizmetten Sonra İstifa Ederse Emeklilik Yaşını Bekleyebilir?

Soru : Merhaba,2011 Aralık ayında devlet memurluğuna başladım. ( erkek ) 2008 Ekim ayı öncesinde memuriyet hizmetim yok ancak işçi olarak sigorta başlangıcım 2006 aralık . Emekli aylık bağlama sisteminde 5510 a tabi olduğumu biliyorum. 2006 aralık (15 gün) 4C, 2008 temmuz 2011 aralık özel sektör (4C) - 2011 aralık ilk kez memurluk halen devam ediyor. Toplam bugüne kadar (özel sektör ve memuriyet) 6000 çalışma günüm var. Yukarıdaki şartlara göre 60 yaşında emekli olacağımı biliyorum ancak çalışmadan bekleyip memur emeklisi olmak için 7000 gün mü tamamlamalıyım yoksa 9000 gün mü tamamlamalıyım? (günüm tamamlanınca hiç bir işte çalışmadan memur olarak emekli aylığı almayı beklemek istiyorum.) iyi çalışmalar

Detaylar/Değerlendirmeler:

8 Eylül 1999 öncesi hiçbir statüde çalışmamış olmak kaydıyla ve 1 Ekim 2008 tarihinden sonra da ilk defa memur olanlar 5510 kapsamında olurlar. 5510 kapsamında göreve başlayan memurlar için hem kısmi emeklilik, hem de normal emeklilik için belirli hizmet ve yaş şartını

yerine getirme şartı aranır, yaş şartı da hizmetlerin dolum tarihlerine göre değişir.

5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmünde hem genel emeklilik şartları, hem de kısmi emeklilik

şartları belirlenmiştir. 5510 kapsamında memur olanların emeklilik şartlarını ne zaman kazanır konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1117185/ adresimiz ziyaret edilebilir.

Görüleceği üzere, 8 Eylül 1999 sonrası ilk defa çalışma hayatına girenler kadın ve erkek fark etmeksizin emeklilik kazanımları için mutlaka 25 tam hizmet yıl (işçi, esnaf, memur, borçlanılan süreler, yıpranma payları dahil) şartı aranmaktadır.

5510 kapsamında olan memurların emeklilik ikramiyesine hak kazanma şartları konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1092646/ adresimiz,

Hizmet bütünleşmesinde emeklilik hangi statüden kazanılır konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için de,

https://www.memurlar.net/haber/1055945/ adresimiz ziyaret edilebilir.

Bu minvalde sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

Memur olarak göreve başladığınız tarih itibariyle 5510 kapsamında memur olmaktasınız.

Emeklilik şartlarınızda da mutlaka 25 tam hizmet yılınızın (işçilik, memurluk, varsa borçlanılan süreler vb. gibi) olması gereklidir.

Bu nedenle memur olarak emekli olabilmeniz için belirttiğiniz gibi 7000 gün değil, mutlaka 9000 gün hizmetinizi tamamlamanız gerekmektedir.

Dolayısıyla, memur statüsünden emekli olabilmeniz için 9000 gün (25 yıl hizmet) hizmetinizi tamamladıktan sonra mevzuata uygun olarak görevinizden ayrılıp hiç zorunlu bir işyerinde çalışmadan emeklilik yaşınızı bekleyebileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Özellikle belirtmek istediğimiz konu, yukarıda da adresini verdiğimiz değerlendirmemize konu olan emekli ikramiyesi konusudur. Şayet istifa sonrası zorunlu olarak işçi, esnaf vb. gibi çalışmalarınız olduğunda, memur olarak emekli olsanız da son statünüz memurluk olmayacağından, memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmez.

Her zaman olduğu gibi tavsiyemiz, her hangi bir olası hak kaybınızın ortaya çıkmaması açısından bu tür bilgileri gerek Kurumunuzdan gerekse de SGK ndan yazılı olarak müracaatınız neticesinde teyit ettirdikten sonra hareket etmenizi söyleyebiliriz.

