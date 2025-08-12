Önder Kahveci: En Düşük Memur Maaşı 70 Bin Civarında Olmalı

Hükümet, 2026-2027 yılları için memur ve memur emeklilerine yapılacak toplu sözleşme zammı için teklifini açıkladı. Hükümetin memurlara maaş zamamı teklifi 2026'ın ilk 6 ayı için yüzde 10, 2026'ın ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 4 ve 2027'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 oldu.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde toplu sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kahveci, şu an için gelen teklifin çalışma barışını tesis edecek ve ücret dengesizliğini ortadan kaldıracak bir teklif olmadığını belirtti. Ayrıca sosyal haklar kapsamında çeşitli taleplerin iletildiğini,

2025 Aile Yılı desteklerinin artırılması ve vergi dilimleri gibi konularda da taleplerin olduğunu ifade etti.

Talepler ve Çözüm Çağrısı

En düşük memur maaşının 70 bin lira olması

olması Ortalama memur maaşının 84 bin lira olması

olması Sosyal hakların güçlendirilmesi

Vergi dilimlerinde düzenleme yapılması

Çözüm Gelmezse Grevi İşaret Etti

Kahveci, çalışanların refah seviyesinin artırılması için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı ve sorunların masada çözülmesi gerektiğini belirtti. Toplu sözleşme görüşmelerinin kısa sürede tamamlanacağına dikkat çekerek, sendikacılığın gerekli alanlarına itilmeksizin sonuçların masada alınması gerektiğini söyledi.