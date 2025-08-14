Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, partisi CHP'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından bildirdi. Çerçioğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 12:23, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 12:27
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, partisi CHP'den istifa etti.

Özlem Çerçioğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum." açıklamasında bulundu.

Çerçioğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle;

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.

Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık.

Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın.

Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum.

