Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Memişoğlu açıkladı: Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 3 belediye AK Parti'ye geçiyor
Özel'in, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine soruşturma
HMGS/2 ve İYÖS başvuruları başladı
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin 2026 için %10+6, 2027 için %4+4 zam teklifini reddeden Türkiye Kamu-Sen, Ankara ve tüm illerde eylem yapma kararı aldı. Genel Başkan Önder Kahveci, "Gerçekçi ve adil bir teklif getirin" çağrısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 14:54, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 14:58
Türkiye Kamu-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin kamu çalışanları ve emekliler için sunduğu zam teklifine tepki gösterdi. "Yetersiz teklifi kabul etmiyoruz" sloganıyla başlatılan eylemlerin ilki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gerçekleştirildi.

Ankara'daki basın açıklamasına Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanları, yöneticiler, şube başkanları ve yüzlerce kamu çalışanı katıldı. Ellerinde dövizlerle Kamu İşveren Heyetine seslenen memurlar, yeni ve adil bir teklif talep etti.

Genel Başkan Kahveci, hükümetin 2026 yılı için %10+6, 2027 yılı için %4+4 zam önerisini eleştirerek, "Bu teklif milyonlarca memur ve emeklinin beklentisini karşılamıyor. Hayat pahalılığı, artan kiralar, akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki yükseliş göz ardı edilemez. Biz, adaletli ve hakkaniyetli bir teklif istiyoruz" dedi.

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen'in 2026 yılı için kümülatif %88,6, 2027 yılı için ise %45,2 zam talebiyle masaya geldiğini belirtti. Teklifin piyasa gerçeklerinden uzak olduğunu vurgulayan Kahveci, "Yıllardır hedef enflasyona göre verilen zamlar memur maaşlarını eritti. Kira yardımı, eş ve çocuk parası, ısınma ve ulaşım desteği gibi sosyal haklarda da adım atılmalı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kamu-Sen, Başkanlar Kurulu kararıyla eylem takvimi başlattı. Buna göre, yarın sosyal medyada gündem çalışması yapılacak, pazartesi günü ise ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek. Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde, illerde ise kurumlar önünde basın açıklamaları yapılacak.

Kahveci, tüm vatandaşları eylemlere destek vermeye çağırarak, "Mücadelemiz kamu çalışanlarının ve tüm milletimizin daha adil, refah içinde yaşayacağı bir Türkiye içindir. 25 milyon vatandaşımız, yüzlerini güldürecek yeni bir teklif bekliyor" dedi.

