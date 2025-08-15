Ali Yalçın: İkinci Teklif Bugün Gelmeli, Müzakere Süresi Daralıyor

Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın, kamu görevlileri ve emeklilerin işveren tarafından sunulacak ikinci teklifi beklediğini belirtti.

"Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle kurulmadı" diyen Yalçın, kanun gereği müzakere süresinin sona ermesine yalnızca 4 gün kaldığını hatırlatarak, çalışma takvimine göre bugün ikinci teklifin gelmesi gerektiğini ifade etti.

Yalçın, masanın toplanmasının ve müzakere edilebilir bir teklifin ivedilikle sunulmasının, kamu görevlileri ile emeklilerin beklentilerinin karşılanması açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

"#TeklifYenilensin, takvime uyulsun" çağrısında bulunan Yalçın, Bakan Işıkhan'dan bu konuda açıklama beklediklerini dile getirdi.