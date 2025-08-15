Bayındır Memur-Sen, Pazartesi günü iş bırakacak

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, 8.Dönem toplu sözleşme sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Tufanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

8.Dönem toplu sözleşme sürecinde işveren heyetinin masaya getirdiği teklifi protesto etmek ve taleplerimizi daha güçlü dile getirmek için Bayındır Memur-Sen olarak Hizmet kolumuzdaki tüm kurumlarda eş zamanlı olarak 18.08.2025 (Pazartesi) tarihinde İŞ BIRAKIYORUZ



Tüm çalışanlarımızı İş Bırakmaya ve aynı gün saat 14:30 da Ankara/ Anadolu meydanında yapacağımız Büyük Ankara Mitingine davet ediyoruz.



Birlikte Daha Güçlüyüz