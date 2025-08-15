Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz
Eğitim Bir-Sen'den 8. Toplu Sözleşme Sürecine ilişkin açıklama yapıldı.
Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İŞ BIRAKIYORUZ!
Kamu İşveren Heyeti'nin akılla vicdanla ve hakkaniyetle ilgisi bulunmayan teklifleri karşısında "emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz" için 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü iş bırakıyoruz.
Aynı gün Ankara Anadolu Meydanı'nda miting gerçekleştireceğiz.
Eylem takvimimiz kapsamında, bugün itibarıyla 81 ilde halka açık alanlarda
eylem çadırları kuruyor ve nöbete başlıyoruz.