Eğitim Bir-Sen: 'Emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz' için iş bırakıyoruz

Kamu İşveren Heyeti'nin akılla vicdanla ve hakkaniyetle ilgisi bulunmayan teklifleri karşısında "emeğimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz" için 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü iş bırakıyoruz.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

