İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak

Kamu görevlilerinin taleplerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bir günlük iş bırakma eylemi Türkiye genelinde sürüyor. Demiryolu taşımacılığında hizmet veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile posta ve kargo hizmetlerini yürüten PTT, resmi yazı göndererek eyleme katılmaları durumunda haklarında idari işlem uygulanacağını bildirdi.

Kamu çalışanlarının ülke genelinde başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi, devam ediyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net