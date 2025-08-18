İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
Kamu çalışanlarının ülke genelinde başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi devam ederken, TCDD Taşımacılık ve PTT iş bırakma eylemine katılacak olan kamu çalışanlarına işlem yapacağını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 08:45, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 08:51
Kamu çalışanlarının ülke genelinde başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi, devam ediyor.
Kamu görevlilerinin taleplerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bir günlük iş bırakma eylemi Türkiye genelinde sürüyor. Demiryolu taşımacılığında hizmet veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile posta ve kargo hizmetlerini yürüten PTT, resmi yazı göndererek eyleme katılmaları durumunda haklarında idari işlem uygulanacağını bildirdi.