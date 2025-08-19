AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Sözleri Siyasetin Konusu Değil
AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Sözleri Siyasetin Konusu Değil
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi alımında kura sonuçları açıklandı
MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi alımında kura sonuçları açıklandı
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 8 Eylül'de Başlıyor
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 8 Eylül'de Başlıyor
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
Okul servis yönetmeliği değişti
Okul servis yönetmeliği değişti
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu getirildi
Araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu getirildi
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı
Otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 ölü
Otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 ölü
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Önder Kahveci: Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir
Önder Kahveci: Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir
Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!
Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı

TBMM'nin Çankaya kapısına yakın bir noktada, kimliği henüz açıklanmayan bir şahıs beyaz toros olarak bilinen aracı ateşe verdi. şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 09:39, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 10:17
Yazdır

TBMM Çankaya kapısına yakın bir noktada, beyaz Toros marka olduğu belirtilen bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Olay yerine kısa sürede müdahale edildi ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayın Detayları

  • Beyaz Toros marka araç, TBMM Çankaya kapısı yakınında alev aldı.
  • Yangına hızlı bir şekilde müdahale edilerek söndürüldü.
  • Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılıdı.

Olayla İlgili EGM'den Açıklama

19.08.2025 günü İlimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, prsikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber