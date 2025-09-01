Özgür Özel: Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ürküyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta balıkçılık sezonu açılış programına katıldı.

"Balıkçılık en derinden hissedilen sektör"

Kent Limanı'nda konuşan Özel, Türkiye'de balıkçılık sektörünün ciddi sorunlarla boğuştuğunu söyledi. Bu sorunların Sinop gibi bir balıkçı kentinde çok daha ağır yaşandığını vurguladı.

"Füze testlerinda balıkçılar ayrı zarar ediyor, balıklar ayrı.."

ASELSAN ve ROKETSAN'ın çalışmalarına karşı olmadıklarını ifade eden Özel, "Ama siz yılın 182 günü 'balığa çıkmayın, füze testi yapacağız' diyorsunuz. Balıkçılar ayrı zarar ediyor, turistlerin başının üzerinden füzeler geçiyor. Balıklar da bu seslerden ürküyor, yuvalarını terk ediyor" dedi.

"Sinop'un turizme, balıkçılığa ihtiyacı var"

Özel, testlerin kent dışında yapılması gerektiğini belirterek, "Bu testler için kimseye zarar vermeyecek yeni lokasyonlar bulunabilir. Sinop'un turizme, balıkçılığa ihtiyacı var" diye konuştu.

"Balık ve su ürünleri kurumu kurulmalı"

CHP lideri ayrıca, balıkçılık sektörüne yönelik yeni bir kurumsal yapılanma önerdi. "Et ve Balık Kurumu'ndan balığı çıkardılar" diyen Özel, yeni bir Balık ve Su Ürünleri Kurumu kurulması gerektiğini, kooperatiflerin desteklenerek vatandaşın ucuz ve sağlıklı balığa ulaşmasının sağlanacağını söyledi.