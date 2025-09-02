Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Ağustos'ta en çok atan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Dumanlar yolu kapladı, iki şehri bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Öğrenci işlemlerinde yeni dönem: BARÜ'de tüm hizmetler tek merkezde
İzmir'de her gece su kesintisi yaşanacak!
Ağustos ayının zam ve indirim şampiyonları belli oldu
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'nin Kazananı Tüm Halklar Olacak
Yılmaz Tunç: Soruşturmalar siyasi değil
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Özgür Çelik ve eski başkanlara hapis istemi: İddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 17:26, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 17:28
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, savcılığa yapılan ihbar üzerine CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma yürütüldüğü ve 10 şüpheli hakkında 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde belirtilen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan hazırlanan iddianamenin 72. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildiği ve dava açıldığı belirtildi.

- Savcılıktan birleştirme talebi

Açıklamada, soruşturma kapsamında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" ve "seçimlerin yapılması" maddeleri kapsamında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne birleştirme talepli davaname düzenlendiği belirtildi.

Bu arada, bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına verdiği ara karar dosyasıyla savcılık tarafından hazırlanan davanamenin birleştirme talebini İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin değerlendireceği öğrenildi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresinde şüpheli Özgür Çelik'in desteklenmesi adına bir kısım delegelere para vermek, bir kısım delegelere ise yakınlarını CHP'li belediyeler ya da bu belediyelere bağlı iştiraklerde işe sokmak vaadinde bulunmak suretiyle bir kısım kongre delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, bir kısmıyla da işbirliği halinde olacak şekilde yapılan seçim ve oylamaya hile karıştırdıklarının anlaşıldığı" ifadeleri yer almıştı.

Savcılık, şüpheliler Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir, Veli Gümüş'ün, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112 maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

